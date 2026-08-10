México arrasa como el vigente campeón de todos los torneos de Concacaf
México se posiciona como el rey absoluto de Concacaf. Y es que, tras ganar el campeonato Sub-20, el equipo Tricolor se ostenta como el vigente campeón de todas y cada una de las competiciones de selecciones nacionales varoniles de la confederación.
Este domingo 9 de agosto, México venció a Estados Unidos por 2-0 para coronarse en el Premundial Sub-20 de Concacaf. Con este logro, la delegación azteca cerró con broche de oro un dominio en cada categoría de su región futbolística.
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Campeón en las juveniles y campeón en la mayor
La seguidilla de títulos comenzó en 2023, cuando México venció a Estados Unidos en la final del Campeonato de Concacaf Sub-17. Luego, en 2025, la historia se repitió mano a mano entre el Tricolor y las Barras y las Estrellas en el Campeonato Sub-15, donde el representativo nacional más pequeño demostró ser grande goleando 5-0 en la contienda para alzarse con el trofeo.
Pero los éxitos no terminaron ahí y se trasladaron al plano mayor. En este mismo 2025, México arrasó levantando su primera Nations League al derrotar a Panamá por 2-1 en la gran final durante el mes de marzo. Posteriormente, en ese mismo verano, se impuso en la Copa Oro repitiendo el marcador, teniendo como rival una vez más a Estados Unidos.
México domina también a nivel de clubes
Ahora bien, además de lo hecho por la selección, a nivel de clubes México también es quien manda en la Concachampions. Y es que Toluca, escuadra de la Liga MX, es el vigente monarca de la Copa de Campeones continental.
Incluso, en las últimas cuatro ediciones, únicamente las escuadras del balompié azteca se han consagrado en este torneo. Además de los Diablos, Cruz Azul levantó el título en 2025, Pachuca en 2024 y León en 2023. El último equipo extranjero en romper esa racha fue el Seattle Sounders de la MLS, que lo ganó en 2022.
Los vigentes campeones de Concacaf
- Campeonato Sub-15: México (2025)
- Campeonato Sub-17: México (2023)
- Campeonato Sub-20: México (2026)
- Nations League: México (2024-25)
- Copa Oro: México (2025)
- Concachampions: Toluca | Liga MX (2026)