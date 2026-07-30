México busca ser la sede de la Copa Oro 2027 tras el éxito del Mundial 2026
Después del éxito obtenido como coanfitrión en la Copa Mundial 2026, México levantó la mano para convertirse en sede de la Copa Oro 2027.
De acuerdo con información de la cadena FOX, la Concacaf se encuentra analizando junto a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) la posibilidad de traer de vuelta al país su máximo torneo de selecciones tras 24 años de ausencia.
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Aparentemente, las autoridades de la confederación quedaron satisfechas con el papel que desempeñó México al compartir la organización de la justa mundialista con Estados Unidos y Canadá.
Cabe recordar que el Estadio Azteca de la Ciudad de México, recinto que albergó el partido inaugural del Mundial, registró el mejor promedio de asistencia de todo el torneo con 80,824 espectadores por juego. Esta cifra superó incluso al MetLife Stadium de Nueva Jersey, inmueble que recibió la gran final entre España y Argentina, pero cuyo promedio se situó en 80,648 aficionados por partido.
Por esta razón, la intención es que el Coloso de Santa Úrsula vuelva a ser protagonista en la próxima Copa Oro. Hasta el momento no se ha revelado cuántos encuentros buscará albergar México ni si habrá otras ciudades involucradas. Sin embargo, la idea principal es compartir nuevamente la sede con Estados Unidos, replicando la fórmula de la Copa del Mundo.
¿Cuándo fue la última vez que México albergó la Copa Oro?
En 2003, justo como se pretende en esta ocasión, México compartió la organización de la Copa Oro con Estados Unidos.
En aquel certamen, el país norteamericano contó con dos escenarios: el Orange Bowl de Miami y el Gillette Stadium de Foxborough. Por su parte, la única sede mexicana fue el Estadio Azteca. Aun así, fue en este último donde se disputó la final, donde el Tricolor derrotó 1-0 a Brasil, que participó en calidad de invitado.
Desde entonces, el torneo se ha celebrado de forma ininterrumpida en territorio estadounidense. Únicamente en las ediciones de 2015, 2023 y 2025 compartió la sede con Canadá, mientras que en 2019 hizo lo propio con Costa Rica y Jamaica.