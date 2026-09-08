México cae ante Polonia y se jugará el pase ante Argentina en el Mundial Femenil Sub-20
La Selección Mexicana Femenil Sub-20 sufrió un duro revés en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia, al caer 2-1 ante el representativo anfitrión en la segunda jornada del Grupo A. El Tri femenil se quedó con un punto después de dos jornadas y ahora necesita vencer a Argentina para conservar una ruta sólida hacia los octavos de final del Mundial Femenil Sub-20.
El empate todavía le ofrecería una posibilidad como uno de los cuatro mejores terceros, pero la clasificación ya dependería de Polonia, Benín y los resultados de los otros grupos. México se jugará su pase ante las argentinas el próximo viernes 11 de septiembre, a las 10:00 am, tiempo del centro de México.
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México vs. Polonia en el Mundial Femenil Sub 20
La Selección Mexicana comenzó el partido con la urgencia que exigía su situación. Apenas al minuto seis, Noemi Villalobos recibió un pase largo, atacó el espacio y elevó la pelota ante la salida de Julia Wozniak. La defensora Martyna Bartczak intentó cortar la acción, pero su desvío terminó dentro de la portería y se registró como autogol.
La ventaja duró solamente tres minutos. México no consiguió despejar una pelota dentro del área y Oliwia Związek aprovechó el error para vencer a Camila Vázquez. El 1-1 devolvió el control emocional a las anfitrionas y obligó al equipo de Dorival Bueno a reconstruir un partido que había comenzado de la mejor manera.
El conjunto mexicano intentó recuperar terreno a través de Alice Soto y Montserrat Saldívar. Esta última tuvo un tiro libre al minuto 14, pero su remate terminó en las manos de la guardameta polaca. El encuentro llegó al descanso con igualdad y con la sensación de que cualquier error podía modificar por completo el futuro de ambas selecciones.
Polonia encontró la jugada decisiva al minuto 76. La árbitra señaló un penal y Zuzanna Witek convirtió el cobro para establecer el 2-1. México realizó modificaciones y adelantó líneas durante el cierre, pero no encontró el empate. Las anfitrionas protegieron la ventaja, alcanzaron seis puntos y aseguraron su presencia en la siguiente ronda.
El resultado agravó el empate 2-2 que México concedió ante Benín en su debut, cuando perdió una ventaja de dos goles durante la segunda mitad. Aquellos dos puntos que se escaparon pesan todavía más después de la derrota contra Polonia. El Tri suma tres goles a favor, cuatro en contra y una diferencia de menos uno.
La otra noticia que transformó el Grupo A fue la goleada de Argentina por 8-0 sobre Benín. La Albiceleste se recuperó de su derrota inicial ante Polonia, alcanzó tres puntos y elevó su diferencia de goles a más cinco. Después de dos fechas, Polonia lidera con seis unidades, Argentina ocupa el segundo lugar con tres y México y Benín tienen una cada uno. El conjunto mexicano aparece tercero por su mejor diferencia de goles.