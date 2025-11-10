México cae ante Suiza y espera un milagro para clasificar como mejor tercer lugar en el Mundial Sub 17
La Selección Mexicana Sub-17 cayó 3-1 ante su similar de Suiza en su tercer partido del Mundial disputado en Qatar, resultado que complica seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente fase. Con esta derrota, México quedó con 3 puntos en el Grupo F y deberá depender de otros resultados para aspirar a la clasificación.
Suiza tomó ventaja temprana con gol de Mladen Mijajlovic, quien abrió el marcador al 17’; apenas tres minutos después Félix Contreras anotó en propia puerta para poner el 2-0. México reaccionó en el segundo tiempo con el descuento de Aldo De Nigris, al 57’, pero Mijajlovic sentenció con su segundo tanto apenas un minuto después, al 58’, dejando el marcador definitivo 3-1 a favor de los helvéticos.
El partido mostró a una selección suiza intensa en la presión alta, mientras que México pagó caro los errores en salida y la falta de claridad en la generación de oportunidades. El conjunto dirigido por Carlos Cariño intentó volcarse en busca del empate ante la lesión del portero suizo, pero quedó sólo en el intento.
Con la derrota, México queda situado en una posición delicada en el Grupo F: Suiza y Corea del Sur avanzan con 7 puntos, mientras que la Selección Mexicana debe esperar combinaciones en la última jornada para aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros.
México y su pase como mejor tercero
Por ahora, el Tri se ubica en la octava posición de la tabla de mejores terceros, donde clasifican los ocho mejores de doce equipos. No obstante, aún hay grupos que aún deben definirse. México necesita que Honduras e Indonesia, en el Grupo H, y Chile y Uganda, en el Grupo K, no sumen puntos en sus respectivos partidos finales, ya que de hacerlo podrían superar los tres puntos que suma el Tri, pues cada una de esas selecciones tienen 1 punto..