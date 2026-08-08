México cae en penaltis ante Venezuela y se queda con la plata en Santo Domingo 2026
La Selección Mexicana Sub-23 se quedó a un paso de refrendar la medalla de oro. Después de igualar dos veces durante el partido, que terminó igualado 2-2, el Tricolor cayó 3-2 en tanda de penaltis ante Venezuela y tuvo que conformarse con la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
México llegó a la final con la ilusión de repetir el campeonato conseguido en San Salvador 2023, pero se encontró con una selección venezolana que golpeó prácticamente desde el vestidor y que terminó mostrando mayor efectividad desde los once pasos.
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Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Venezuela tomó la ventaja. Luis Carrero aprovechó el desconcierto defensivo mexicano para mandar el balón a las redes y colocar el 1-0 que obligó al conjunto tricolor a remar contracorriente desde muy temprano.
La respuesta mexicana llegó al minuto 25 y tuvo como protagonista a Mateo Levy. El delantero recibió el balón, entró al área, quedó mano a mano con el guardameta sudamericano Diego Ochoa, y definió con enorme tranquilidad para establecer el 1-1.
México había conseguido equilibrar el partido, pero Venezuela volvió a encontrar espacios en la defensa nacional. Diego Claut apareció dentro del área chica y, ante una floja marca de la zaga mexicana, remató sin mayores problemas para devolverle la ventaja a la Vinotinto.
Cuando parecía que México se marcharía al descanso abajo en el marcador, apareció nuevamente Mateo Levy.
Al 45+2, Juan Uribe mandó un centro que encontró al delantero mexicano, quien definió a balón cambiado para vencer al arquero venezolano y firmar su doblete. El 2-2 llegó en un momento clave y permitió que el Tricolor regresara al partido justo antes del descanso.
El marcador ya no volvió a moverse durante el resto del encuentro. México buscó el gol que le permitiera refrendar el campeonato conseguido tres años atrás, mientras Venezuela intentó recuperar por tercera ocasión la ventaja.
Después de 120 minutos, el 2-2 obligó a definir al campeón desde los once pasos. Y ahí comenzó el sufrimiento mexicano.
MÉXICO RESISTE, PERO TODO SE DEFINE EN PENALES
Joaquín Moxica fue el encargado de abrir la tanda para México, pero el guardameta venezolano adivinó su disparo. Gustavo Lozano respondió convirtiendo el primer penal de Venezuela para colocar el 1-0.
Tahiel Jiménez mantuvo vivo al Tricolor al convertir su disparo para el 1-1, pero Santiago Pita volvió a adelantar a los venezolanos.
La presión aumentó cuando Gael García tampoco pudo convertir el tercer disparo mexicano y el marcador se mantuvo 2-1 para Venezuela.
Entonces apareció el arquero mexicano para detener el cobro de Aquiles Zamora y devolverle esperanza al conjunto nacional.
Luis Navarrete aprovechó la oportunidad y convirtió el siguiente disparo del Tricolor para empatar la tanda 2-2. Sin embargo, Venezuela no perdonó en su siguiente oportunidad y recuperó la ventaja gracias a Juan Uribe.
México llegó obligado a marcar su último cobro para mantenerse con vida, pero el guardameta venezolano Diego Ochoa volvió a convertirse en figura al detener el disparo de su homónimo mexicano. El 3-2 en los penaltis desató el festejo de Venezuela y terminó con el sueño azteca de conquistar nuevamente la medalla de oro.