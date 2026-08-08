México rompe récord de medallas en Centroamericanos con 392 metales
Lo que ha hecho México en Santo Domingo 2026 ha sido histórico. A falta de una jornada se ha convertido en el país con más medallas ganadas en una misma edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora, amenaza con romper la barrera de los 400 metales.
Este viernes 7 de agosto, la delegación azteca arrancó la jornada con 351 preseas en el medallero. No solo partía como líder absoluto para el penúltimo día de actividades, sino que se encontraba a 33 medallas de firmar su mejor cosecha registrada en el evento, superando la histórica marca de Mayagüez 2010, donde alcanzó la cifra de 384 metales.
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A lo largo de la fecha, México no solo cumplió los pronósticos, sino que impuso nuevos registros absolutos para el deporte nacional y regional al alcanzar las 392 medallas totales y llegar a los 164 oros.
Las participaciones con más medallas de México
2026 Santo Domingo: 392 medallas (164 oros, 117 platas y 111 bronces) — Récord histórico a falta de una jornada.
2010 Mayagüez: 384 medallas totales (133 oros, 129 platas, 122 bronces).
2023 San Salvador: 353 medallas totales (145 oros, 108 platas, 100 bronces).
2002 San Salvador: 351 medallas totales (138 oros, 111 platas, 102 bronces).
2018 Barranquilla: 341 medallas totales (132 oros, 118 platas, 91 bronces).
Cabe señalar que, desde el inicio del siglo XXI, México ha logrado encontrar sus mejores versiones dentro de la justa regional. Esto responde, en parte, a la adición de más deportes y ramas que ponen en competencia un mayor número de preseas por evento, pero también al aprovechamiento del declive en el sistema deportivo de Cuba.
La isla, que dominó el evento de 1970 a 1998 proclamándose campeona en ocho ocasiones consecutivas, ha compartido el trono con México desde 2002. Y, desde Barranquilla 2018, la nación azteca ha mandado con tres triunfos consecutivos en el medallero general, contando la gesta de este 2026.
México todavía puede llegar a las 400 medallas
Este sábado 8 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de clausura de la justa. Pese a ser el último día, se estarán disputando todavía nueve podios, por lo que la cuenta mexicana puede crecer aún más.
Entre las disciplinas que definirán sus últimas medallas figuran el atletismo, la natación artística, la esgrima (2 medallas), la halterofilia (3 medallas), el pentatlón moderno y el fútbol. En el balompié, México tiene asegurado conquistar un metal más, ya que el combinado varonil disputará la gran final por la presea dorada.
De alcanzar las 400 medallas, el deporte nacional logrará un hecho sin precedentes en la historia del certamen.
Casi la mitad de la delegación se subió al podio
Para esta edición, el equipo tricolor envió una delegación conformada por 646 deportistas. A falta de un día de actividades, 266 de ellos han subido al podio en al menos una competencia, lo que significa que el 41.2 % de los atletas que viajaron a República Dominicana regresará a casa con una o más medallas.
Además, México se ha coronado con algún metal en 49 disciplinas diferentes en Santo Domingo 2026, de las cuales 39 forman parte del programa olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Esto, da una idea de los deportes donde la delegación buscará clasificarse para Los Ángeles 2028.
Atletas y deportes que más medallas aportaron
México no solo lidera el medallero a nivel colectivo, sino también en el apartado individual, pues las cinco deportistas con más medallas de todo el evento son mexicanas.
Celia Pulido se consagró como la gran reina de la justa tras conquistar 11 preseas (8 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) en la disciplina de natación. Asimismo, cuatro atletas consiguieron un registro perfecto de cinco medallas de oro cada una, siendo Marina Malpica (Gimnasia rítmica), Beatriz Briones Fragozo (Canotaje), Byanca Rodríguez (Natación) e Itzamary González (Natación artística)
Medallas ganadas por México el viernes 7 de agosto
Oro | Rogelio Castro (Tenis de mesa) – Individual varonil
Oro | Marcos Madrid y Rogelio Castro (Tenis de mesa) – Dobles varonil (3-0 vs. Puerto Rico)
Oro | Natalia Botello, Friné Vanessa Chávez y Diana González (Esgrima) – Sable por equipos femenil (45-43 vs. Venezuela)
Oro | Fernando Parroquín Delfín (Ecuestre) – Salto individual (5.73 pts)
Oro | Marla Arellano e Itzamary González (Natación artística) – Dueto libre femenil (286.6392 pts)
Oro | Beatriz Briones, Karen Berrelleza, Ana Hernández y Maricela Montemayor (Canotaje) – K4-500m femenil (1:43.83 min)
Oro | Beatriz Briones (Canotaje) – K1-200m femenil (43.59 s)
Oro | Daniel Ledesma (Canotaje) – K1-1000m varonil (3:53.08 min)
Oro | Beatriz Briones y Maricela Montemayor (Canotaje) – K2-500m femenil (1:46.58 min)
Oro | Andrea Velasco (Salto con garrocha / Atletismo) – Prueba individual
Oro | José Santana (Atletismo) – 10,000m varonil
Plata | César Gómez (Atletismo) – 3,000m con obstáculos varonil (8:39.59 min)
Plata | Sabrina Salcedo (Atletismo) – 3,000m con obstáculos femenil
Plata | Clio Bárcenas (Tenis de mesa) – Individual femenil
Plata | Elena Oetling (Vela) – Clase ILCA 6
Plata | Joana Jiménez y Diego Villalobos (Natación artística) – Dueto mixto libre (227.9667 pts)
Plata | Mauricio Figueroa (Canotaje) – K1-200m varonil (37.11 s)
Bronce | Tonatiuh López (Atletismo) – 800m varonil
Bronce | Arian Chía (Atletismo) – 3,000m con obstáculos femenil
Bronce | Alec Vázquez (Vela) – Fórmula Kite
Bronce | Nicolás Pizarro (Ecuestre) – Salto individual (4 pts en desempate)
Bronce | Mauricio Canul (Levantamiento de pesas) – Envión 89 kg varonil (191 kg)
Bronce | José Ávila (Karate) – Individual varonil
Bronce | Marcos Madrid (Tenis de mesa) – Individual varonil (1-4 vs. Cuba)
Bronce | Mauricio Figueroa, Daniel Ledesma, Alexander Popa y Jahir Zúñiga (Canotaje) – K4-500m varonil (1:32.41 min)