México cierra el año en crisis: cae 2-1 con Paraguay y suma seis partidos sin ganar
La Selección Mexicana cerró la actividad del 2025 con una derrota ante su similar de Paraguay, resultado que agudiza la crisis en la que se encuentra sumida al sumar su sexto partido sin conocer la victoria y que pone focos rojos en el proceso de Javier Aguirre, que a siete meses del inicio de la Copa del Mundo, simplemente no encuentra la hoja de ruta para poder enderezar el barco.
Si en Torreón, el empate ante Uruguay desató el descontento de la afición, esta derrota ante los guaraníes levantó los reclamos de la afición de Houston, que incluso revivió el grito homofóbico para mostrar su descontento por el accionar de el Tri, que se fue con la derrota cuando atraviesa un momento crítico.
Para este último juego Javier Aguirre hizo modificaciones importantes, empezando por la portería, donde regresó Luis Malagón a la titularidad. Bajó de posición a Edson Álvarez, a quien recorrió de la contención a la central para hacer pareja con Jesús Orozco Chiquete, dando así descanso a César Montes y Johan Vásquez. En la lateral derecha repitió Israel Reyes y por izquierda dio paso a Mateo Chávez en lugar de Jesús Gallardo.
En el medio campo repitió Marcel Ruiz, quien estuvo acompañado por Erik Lira en la contención; Gilberto Mora, Jorge Ruvalcaba y Orbelín Pineda completaron la media, dejando en punta a Raúl Jiménez, quien repitió y se perfila como el 9 titular.
Ya en la acción, el juego se tornó ríspido, con un equipo paraguayo fiel a su estilo: duro, difícil y agresivo. No obstante, el equipo mexicano se vio con mayor movilidad en relación al juego ante Uruguay.
Pocas acciones de peligro, quizá siendo la de Edson Álvarez la más destacada, cuando el zaguero mexicano estrelló un disparo al poste al minuto 31.
Se activan las alarmas para el Tri
Para la segunda parte, las alarmas se activaron para la Selección Mexicana, cuando Paraguay tuvo una llegada peligrosa con un centro al área que remató Sanabria que terminó en gol, pero llevándose por delante a Malagón, quien se quedó tirado. El árbitro marcó falta y el guardameta fue atendido y pudo seguir; sin embargo el silbante fue llamado al VAR para ver la jugada y terminó decretando el gol de los guaraníes, que le metió aún más presión al equipo mexicano.
No obstante, dos minutos después México se repuso con una llegada de Orbelín Pineda, quien se metió al área y aguantó el balón hasta que le cometieron falta que el árbitro sancionó con penalti, mismo que cobró Raúl Jiménez de forma magistral, como es su costumbre, para poner el empate.
Pero la Selección Mexicana no contaba con un Paraguay que no se dejaría amedrentar y tras un cobro de falta adelante del mediocampo y tras un rechace de Malagón, Damián Bobadilla conectó de cabeza un servicio medido para anotar el segundo gol de los paraguayos.
Posteriormente Aguirre hizo cambios, dando ingreso a Vásquez, Gallardo y Alvarado. Pero el cambio más importante y el que llamó la atención fue el ingreso de Armando ‘La Hormiga’ González, el goleador de la Liga MX que hacía su debut con la Selección Mexicana.
Pero los minutos avanzaban y el panorama se complicaba para México, que no encontraba el resquicio por el cual poder empatar el marcador, mientras que los sudamericanos aguantaron con fuerza la ventaja.
Cerca del final, Almirón estuvo cerca de liquidar el juego con una escapada para entrar al área e intentar picar el balón, pero Malagón aguantó hasta el final para evitar la caída de su marco. Y ya en tiempo de compensación, el portero del América atajó otro gol ya prácticamente cantado de los paraguayos.