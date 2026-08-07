México clasifica al Mundial Sub-20 de 2027: así es su historial
La selección mexicana Sub-20 obtuvo su boleto a la Copa del Mundo de Uzbekistán y Azerbaiyán 2027 después de vencer 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf, con lo que clasificó por segunda edición consecutiva al torneo de la categoría.
México es una constante en esta competencia, pues ha participado en seis de las últimas siete ediciones y solamente se ausentó de Argentina 2023, después de haber firmado una de las mejores actuaciones de su historia al quedar en tercer lugar en Colombia 2011.
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Con el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 aún en disputa, el primero de los objetivos se cumplió al avanzar a las semifinales del Campeonato Sub-20 de la confederación. México se suma a Canadá, Estados Unidos y Costa Rica como los cuatro representantes de Concacaf para la edición de 2027.
Desde su creación en 1977, la selección mexicana solamente se ausentó en seis ocasiones, la más reciente hace tres años, pero logró responder en Chile 2025 al llegar hasta los cuartos de final. Además, México fungió como anfitrión del torneo en 1983, cuando lamentablemente no pasó de la primera ronda.
En cuanto a participaciones históricas se refiere, el mejor desempeño de México se dio justamente en la primera edición celebrada: Túnez 1977. En aquel torneo, la selección nacional llegó hasta la gran final, en la que se enfrentó a la Unión Soviética, con la que empató 2-2 y tuvo que definir al campeón desde los 11 pasos. Los soviéticos se impusieron 9-8 para dejar al Tri con el subcampeonato.
Después de ello, tuvieron que pasar 34 años para que México volviera a subir al podio del Mundial Sub-20. En Colombia 2011, la selección ganó la medalla de bronce al vencer 3-1 a Francia en el partido por el tercer lugar. Fuera de esas dos ediciones, los combinados mexicanos no han disputado otra semifinal del torneo, aunque llegaron hasta los cuartos de final en Unión Soviética 1985, Portugal 1991, Australia 1993, Nigeria 1999, Canadá 2007, Corea del Sur 2017 y Chile 2025.
UNA DECENA DE CLASIFICADOS
Por el momento, solamente 10 equipos cuentan con un boleto para la Copa del Mundo de 2027: los cuatro ya mencionados de Concacaf, cuatro de la UEFA y los dos anfitriones.
El método de clasificación de la confederación europea es similar al de Norte, Centroamérica y el Caribe, donde los semifinalistas del Europeo Sub-19 obtienen su pase al Mundial. En la edición de 2026, España se coronó sobre Alemania, mientras que Croacia y Ucrania completaron las semifinales. Los equipos clasificados hasta el momento son:
- Uzbekistán
- Azerbaiyán
- México
- Estados Unidos
- Canadá
- Costa Rica
- España
- Alemania
- Ucrania
- Croacia
Todavía quedan 14 cupos por definir: cuatro para Conmebol, cuatro para Asia y cuatro para África, además de uno para Oceanía y otro que se otorgará mediante el repechaje continental. Los anfitriones, Uzbekistán y Azerbaiyán, ocupan uno de los boletos que también otorgan la UEFA y la AFC, respectivamente.
¿CUÁNDO SE LLEVA A CABO LA COPA MUNDIAL SUB-20?
Todavía no existe una fecha exacta para la celebración del Mundial Sub-20, pero, basándonos en ediciones anteriores, es probable que se lleve a cabo entre finales de mayo e inicios de junio de 2027. Dentro de las últimas tres ediciones, solamente la de Argentina 2025 se celebró a finales de septiembre. Esta será la primera vez en la historia que dos países compartan la sede mundialista de la categoría.