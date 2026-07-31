México cobra revancha ante Guatemala con goleada en el Premundial Sub-20
Hace cuatro años, Guatemala dejó a México sin Juegos Olímpicos. Hoy, el Tricolor ha gestado su revancha con una goleada por 4-0 para cerrar con paso perfecto la primera ronda del Premundial Sub-20 de la Concacaf, dejando a los Chapines al borde de la eliminación.
Este jueves 30 de julio, México y Guatemala se enfrentaron en el Estadio Cuauhtémoc en la tercera y última fecha del Grupo B. Para este encuentro, los mexicanos llegaban prácticamente clasificados, mientras que los centroamericanos estaban obligados a ganar para no depender de otros resultados.
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Con este panorama, el juego empezó parejo. Aun así, conforme fue avanzando el reloj, los dirigidos por Alex Diego buscaron tomar la pelota para generar peligro, obligando al cuadro de Guatemala a cerrar espacios atrás para evitar daños en su arco.
Festejos con dedicatoria a Sandoval
Parecía que los centroamericanos se iban al descanso con el empate sin goles. Sin embargo, al minuto 45, en un último intento antes del medio tiempo, Diego Ramírez remató un centro al área para marcar el 1-0. El tanto tuvo un gesto emotivo, ya que en la celebración el atacante mexicano mostró la camiseta de su compañero Santiago Sandoval, quien no pudo estar presente en el encuentro por lesión.
Para la reanudación, México salió a reafirmar su ventaja. Fue así como, al minuto 53, tras una gran combinación y ganarle en el cuerpo a cuerpo a la defensa guatemalteca, Hugo Camberos quedó en un mano a mano que definió de gran forma para el 2-0. Él también quiso rendirle homenaje a Sandoval y realizó la pose de "La Fusión" de Dragon Ball, aunque dejando el espacio vacío de su compañero.
Pasado el minuto 60 se encendieron las alarmas cuando Camberos salió de cambio por molestias físicas. Sin embargo, la preocupación duró muy poco, ya que al minuto 64, Luis Gamboa recibió un pase al hueco que lo dejó solo frente al arquero, a quien venció con una definición cruzada para colocar el 3-0.
Con el juego controlado, México bajó la intensidad sin perder el dominio. Ya en el tiempo añadido, una falta en tres cuartos de cancha le dio la oportunidad a Nelson Cedillo, quien con un cobro impecable al ángulo marcó un golazo para sentenciar el 4-0 definitivo.
México avanza a cuartos y espera rival
Con este resultado, México culmina como líder del Grupo B con paso perfecto de 9 puntos y queda a la espera de conocer a su rival de cuartos de final, el cual saldrá de uno de los mejores terceros lugares del torneo.
Por detrás del Tricolor, Costa Rica avanzó a la siguiente fase en el segundo puesto con 6 unidades. En tanto, Guatemala se ubica tercero con 3 puntos y dependerá de los resultados en los grupos A y C para saber si logrará clasificar o quedará fuera. Finalmente, en el fondo de la tabla, Antigua y Barbuda se despidió del certamen tras sufrir tres derrotas.
¿Qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos?
Cabe recordar que la Concacaf reparte dos boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, de los cuales uno pertenece automáticamente a Estados Unidos por su condición de anfitrión. El otro cupo será para el campeón del Premundial o para el subcampeón, en caso de que los estadounidenses se coronen. Por ello, independientemente de hasta dónde avancen los norteamericanos, México está obligado a llegar a la gran final y pelear por el título.
Por otra parte, el torneo también otorga cuatro boletos al Mundial Sub-20 de 2027. Para asegurar la clasificación a dicha justa, a la escuadra mexicana le bastará con avanzar a la fase de semifinales.