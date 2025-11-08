México conquista el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17 tras vencer a Brasil en penales
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cerró de buena forma su participación en la Copa del Mundo Marruecos 2025 al vencer a Brasil y conquistar el tercer lugar del torneo, tras un intenso partido disputado este sábado en Rabat. El encuentro terminó empatado 1-1 en tiempo reglamentario, pero México se impuso 3-1 en la tanda de penales.
El conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero mostró carácter y determinación luego de la eliminación en semifinales. Aunque Brasil tomó la ventaja con un gol de Kaylane Dantas al minuto 78, el Tri no bajó los brazos y encontró el empate en tiempo agregado gracias a un autogol de Évelin Neves al 90+5, que envió el duelo a la definición desde los once pasos.
Te puede interesar: México, entre las ocho mejores del mundo del Mundial Femenil Sub-17
En la tanda de penales, México fue más preciso y mentalmente fuerte. Las juveniles mexicanas acertaron tres de sus cobros, mientras que la guardameta Itzel Bárcenas se convirtió en figura al detener dos disparos brasileños, asegurando el triunfo 3-1 y el tercer lugar para el equipo nacional. La actuación de Bárcenas fue clave en el desenlace y confirmó su condición de una de las porteras más prometedoras del torneo.
Con este resultado, México repite podio mundialista tras el subcampeonato obtenido en Uruguay 2018, y consolida el crecimiento del futbol femenil en categorías menores. La escuadra mostró orden táctico, espíritu competitivo y una gran capacidad para sobreponerse a la adversidad, atributos que marcaron su paso por la justa mundialista.