México, a cortar su mala racha frente a Paraguay en su despedida del año
La Selección Mexicana cierra su actividad internacional en 2025 con un amistoso frente a Paraguay, este martes en el Alamodome de San Antonio en un partido que para Javier “Vasco” Aguirre representa una ventana para afinar su equipo de cara al Mundial de 2026 que representa una oportunidad de romper una incómoda racha de cinco encuentros sin victoria, luego del empate sin goles ante Uruguay el pasado fin de semana.
Esa racha negativa ha encendido las alarmas entre la afición, que en el juego ante los charrúa en Torreón incluso abucheó al equipo mexicano y llegó a pedir la salida del ‘Vasco’ Aguirre, provocando la molestia de jugadores como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, quienes los manifestaron al final del encuentro.
En los últimos amistosos, México ha mostrado momentos de buen juego, pero le ha faltado concretar y sumar triunfos. Desde septiembre, el Tri suma cinco partidos sin ganar, luego de empatar ante Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2); posteriormente llegó una goleada escandalosa en contra ante Colombia (0-4) y un empate ante Ecuador (1-1), antes de empatar sin goles ante Uruguay en Torreón.
Si hasta ahora el objetivo de Aguirre era observar jugadores, dichos resultados han aumentado la presión ‘Vasco’ Aguirre, quien ahora tiene como obligación cerrar el año con una victoria ante Paraguay, en la recta final de la preparación rumbo al Mundial de 2026.
Paraguay, el rival a vencer
Por su parte, Paraguay llega también con la misión de afinarse de cara al Mundial. Bajo el mando de Gustavo Alfaro, la Albirroja también contempla este juego contra México como una oportunidad más para definir su cuadro titular de cara a la Copa del Mundo. En su más reciente resultado, el equipo guaraní cayó 2-1 ante Estados Unidos en Pensilvania.
A nivel histórico, México tiene un balance positivo sobre Paraguay, con 11 victorias, 5 derrotas y 5 empates.
Finalmente, el partido servirá como un buen parámetro para medir no sólo el desempeño sobre el terreno de juego, sino también para buscar revertir el mal momento en cuanto a la actitud mental del equipo. Si México logra terminar el año con una victoria, ésta serviría para regresar la confianza rumbo a la Copa del Mundo. De lo contrario, los cuestionamientos sobre el mando de Aguirre podrían recrudecerse.