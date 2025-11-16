México empata con Uruguay y amplía su racha a cinco juegos sin ganar
La Selección Mexicana amplió su racha de juegos sin ganar al sumar su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria, luego de empatar sin goles ante su similar de Uruguay, sin embargo, el conjunto Tricolor mostró una mejoría con relación a sus últimos partidos amistosos, dando así un poco de oxígeno a Javier Aguirre.
A pesar del empate en casa, el equipo mexicano mostró buenos momentos futbolísticos, especialmente ante una selección uruguaya que es de las mejores de Conmebol y que, fiel a su estilo, metió fuerte la pierna, pero con destellos de buen futbol gracias a la dirección de Marcelo Bielsa.
México mantuvo su acostumbrado esquema de 4-2-3-1, con Raúl 'Tala' Rangel en la portería, Johan Vásquez y César Montes como centrales, Israel Reyes como lateral derecho y Jesús Gallardo por izquierda; dos contenciones, con Edson Álvarez y Marcel Ruiz, éste último con opción de adelantarse y participar en la creación; como volantes abiertos estuvieron Roberto ‘Piojo’ Alvarado por derecha e Hirving ‘Chucky’ Lozano por izquierda, dejando como media punta a Erick ‘Chiquito’ Sánchez y como punta solitaria Raúl Jiménez.
Al minuto 12 un error en la salida de Uruguay dejó a Raúl Jiménez solo ante el portero, pero el delantero mexicano se tardó y fue desarmado por la defensa charrúa, dejando ahí la oportunidad más clara de gol para el Tri en la parte inicial del partido.
México se hizo de balón, manteniendo dominio y control del juego, pero con poca llegada al arco de los charrúas, quienes apostaban a esperar y jugar al contragolpe con hombres conocidos como Brian Rodríguez y Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre.
Gilberto Mora al campo
Minutos antes de que finalizara el primer tiempo, Javier Aguirre dio ingreso a Gilberto Mora en lugar del ‘Chucky’ Lozano, quien quedó tocado por un golpe en el muslo derecho. La entrada de la joven joya del Tricolor arrancó la ovación de los aficionados de Torreón.
Al 66’, Facundo Torres tomó mal parada a la defensa de México y entró al área por la parte izquierda para sacar disparo cruzado que atajó de gran forma Raúl ‘Tala Rangel’.
Un minuto después, al 67’, llegó la más clara de México con un servicio de Raúl Jiménez a Gilberto Mora, quien recibió el balón por derecha dentro del área y sacó disparo de tres dedos y el balón pasó muy cerca de la base del poste.
México tuvo una más con un tiro libre que Raúl Jiménez cobró de pierna derecha buscando el ángulo izquierdo, pero el balón pasó apenas desviado de la portería de Santiago Melé.
Al final, Uruguay estuvo cerca de un penalti, cuando César Montes trabó a Araujo dentro del área, pero el árbitro no marcó la falta, provocando una trifulca entre ambos equipos, misma que fue apagada por el árbitro con tarjetas amarillas para el mexicano Montes y a los charrúas Araujo y Aguirre.
El partido culminó con empate, pero con la tranquilidad de que México puede hacer frente a equipos de alto calibre como los uruguayos.