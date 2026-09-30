México vs Estados Unidos: ¿Cuándo y dónde se juega el clásico de Concacaf?

Rafa Márquez buscará su primera victoria al frente de la Selección Mexicana ante Estados Unidos. Después de empatar frente a Colombia y Perú, el Tri tendrá como siguiente desafío el clásico de Concacaf, programado para el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro será el tercero de la gestión de Márquez, quien arrancó con dos igualadas por 1-1. Ahora, México intentará estrenar su cuenta de triunfos frente a uno de sus principales rivales de la región.

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¿Cuándo juega México contra Estados Unidos?

El partido entre México y Estados Unidos se disputará el sábado 3 de octubre de 2026. El horario de inicio está previsto para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La cita pondrá al Tri frente a una nueva oportunidad de ganar después de dos encuentros en los que consiguió marcar, pero también recibió gol.

¿Cómo llega México al clásico de Concacaf?

La Selección Mexicana viene de empatar 1-1 ante Perú en el estadio Sports Illustrated. Jairo Vélez adelantó al conjunto peruano al minuto 26 y Víctor Guzmán consiguió la igualdad al 49’, con un cabezazo tras un centro de Denzell García en una jugada a balón parado.

🚨 ¡GOOOOOL DE MÉXICO! 😍🇲🇽🔥 ¡El 'Toro' Guzmán se eleva solo en el área y pone el empate ante Perú! ⚽🇲🇽🔥#LaEraDeRafa pic.twitter.com/Wi70XQoyTM — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 30, 2026

Márquez realizó seis cambios durante el encuentro, entre ellos los ingresos de Santiago Giménez, Luis Romo y Roberto Alvarado. México logró responder a la desventaja, aunque no encontró el segundo tanto para completar la remontada.

Ese resultado se sumó al empate por el mismo marcador ante Colombia en el debut del técnico mexicano.

Rafa Márquez busca su primer triunfo con el Tri

El balance inicial de Márquez es de dos empates, dos goles a favor y dos en contra. El duelo frente a Estados Unidos será su tercera prueba y la oportunidad de conseguir su primera victoria al mando de México.

El clásico de Concacaf añade un ingrediente especial a ese objetivo: el Tri buscará dar su primer golpe de esta etapa ante el rival estadounidense.

México vs Estados Unidos: fecha y horario

- Partido: México vs Estados Unidos

- Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

- Hora: 20:00, tiempo del centro de México