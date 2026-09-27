México vs Colombia: Cinco conclusiones del debut de Rafa Márquez como DT del Tri

Rafael Márquez le entregó la 10 a Gilberto Mora en su debut como seleccionador de México y el jugador de 17 años le pagó con el gol del 1-1 ante Colombia, que evitó que empezara su era rumbo a 2030 con una derrota.

El empate dejó estas cinco conclusiones.

1.- La 10 no le pesó a Mora

Colombia intentó frenarlo a base de faltas; Álvaro Angulo vio la amarilla por derribarlo. Antes del descanso, Mora dejó solo a Armando González frente a Álvaro Montero, pero el portero cafetero atajó el remate. Mientras México buscaba el empate, él siguió en busca de la pelota.

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Al 62, Jesús Gallardo se la filtró tras un contragolpe: Mora controló, se quitó a su marcador y definió de derecha junto al poste para el 1-1.

Fue su primer gol con la selección mayor y, con 17 años, 11 meses y 12 días, se convirtió en el goleador más joven en la historia del Tri varonil, una marca que Manuel "Chaquetas" Rosas tenía desde 1930.

2.- El regreso del "Chucky" y la competencia por la banda izquierda

Hirving Lozano volvió a la Selección tras quedarse fuera del Mundial y fue insistente por su banda.

Provocó faltas, hizo tres remates y obligó a Montero a intervenir al comienzo del segundo tiempo. Salió al minuto 64 sin participar en el gol, pero durante la hora que estuvo en la cancha le dio a México una vía de ataque.

Su regreso cobra otro sentido por lo que ocurre con Alexis Vega. El atacante del Toluca, ausente de esta convocatoria, declaró a TUDN que medita con su familia si sigue o se retira de la selección, después de haber jugado menos de lo que esperaba en el Mundial. Vega todavía no ha tomado una decisión; el "Chucky", por lo pronto, aprovechó su primera oportunidad con Márquez.

3.- La base del Mundial y los primeros cambios de Márquez

Márquez arrancó con una base conocida: siete de sus titulares ante Colombia también lo habían sido contra Inglaterra, en el partido con el que México se despidió del Mundial 2026.

Los cambios llegaron dos minutos después del gol de Mora. El eterno capitán metió a cuatro futbolistas de golpe: Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Mateo Chávez.

Más tarde entraron Isaías Violante, Jeremy Márquez y Denzell García. Vargas probó dos veces el arco, Violante obligó a Montero a atajar al 84 y García apenas tuvo minutos, porque entró al 88.

Es poco para saber quién se gana un lugar. Márquez tendrá más oportunidades de verlos ante Perú, Estados Unidos y Chile, con los convocados que se suman tras la Jornada 10 de la Liga MX.

4.- 16 remates para un solo gol

México hizo 16 tiros frente a cinco de Colombia, pero sólo cuatro fueron a portería. Armando González y Luis Chávez pegaron en el travesaño, y Montero también le detuvo un remate a la Hormiga. La diferencia se veía al descanso: 10 intentos mexicanos contra uno colombiano y, aun así, el Tri perdía 0-1.

El equipo encontró cómo llegar ante un rival que terminó tercero en la eliminatoria sudamericana, pero no cómo definir esas llegadas. El gol de Mora evitó la derrota y fue la única recompensa de una noche en la que México pasó mucho más tiempo cerca del arco rival.

5.- Colombia se apagó después del 1-1

El portero Raúl Rangel sólo tuvo que intervenir una vez en serio: al minuto 52, cuando México todavía perdía, le atajó un disparo a Jhon Arias.

Tras el gol de Mora, Colombia no volvió a tirar a portería. Lo más cerca que estuvo fue un cabezazo de Daniel Muñoz al 68, que se fue por arriba; todo lo demás lo frenó la defensa.

México se ordenó después de recibir el gol tempranero. Si Márquez consigue ese control desde el arranque, no tendrá que esperar a que Mora lo rescate de un marcador en contra.

