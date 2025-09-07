México empata sin goles ante Japón en un gris amistoso
Dos meses después de coronarse en la Copa Oro tras derrotar en la Final a Estados Unidos, la Selección Mexicana volvió a la actividad y las dudas volvieron a surgir, luego de empatar sin goles en juego amistoso ante su similar de Japón.
Un partido en donde México se vio inoperante en el ataque, con pocas oportunidades de gol y donde lo más importante fue la preocupación generada por la lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho de Edson Álvarez, que obligó al hoy jugador del Fenerbahce de Turquía a abandonar el juego en el primer tiempo.
Con pocas modificaciones en su cuadro y sin la dupla Jiménez-Gimenez en el ataque, Javier Aguirre aprovechó para ver a su equipo y jugar con una sola punta (Raúl Jiménez), acompañado por Vega y Alvarado como extremos, mientras que Orbelín Pineda lo hacía detrás de Jiménez.
Pero México no pudo generar peligro ante una escuadra japonesa que, ya clasificada al Mundial, tampoco fue un peligro latente, pero que sin duda es muy superior a las selecciones que el Tricolor enfrentó en la Copa Oro.
Un juego para el olvido por parte de México, pues salvo un cabezazo de Erik Lira (que entró por Edson Álvarez) que pasó a un lado de la portería japonesa y un disparo desviado de Germán Berterame (que ingresó en la segunda parte) a tres minutos del final, no hubo alguna jugada que preocupara a los japoneses.
Y del lado de la defensa de México, tampoco hubo jugadas de peligro por parte de los japoneses, encabezados por Takefusa Kubo (jugador de la Real Sociedad) y Takumi Minamino (del Mónaco).
Además de la lesión de Álvarez, México se quedó con un hombre menos cerca del final del partido, por una expulsión de César Montes.
Para la afición que se dio cita en el Coliseo de Oakland fue un partido gris, con pocas emociones, pero para Javier Aguirre quizá le dejó algunos puntos a destacar, de cara a su preparación para el Mundial, que se disputará en 9 meses.