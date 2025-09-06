México vs. Japón, una rivalidad poco recurrente que domina el Tri
La Selección Mexicana vuelve a la actividad para prepararse rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Ahora, en esta fecha FIFA, enfrentará a Japón en un partido que en el papel puede ser de mucho provecho para Javier Aguirre, ya que es un rival al que pocas veces se cruza, pero del que tiene un balance positivo en cuanto a resultados.
Asimismo, luego del propio México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones del Mundial, Japón fue la primera selección en conseguir su boleto a la Copa del Mundo, lo que hace que el partido ante el Tricolor también sea significativo para los asiáticos, pues aún hay mucho camino por delante antes de la justa veraniega del 2026.
¿Cuántas veces se han enfrentado México y Japón?
México y Japón se han enfrentado en 11 ocasiones, con un balance de 8 victorias para la Selección Mexicana por 3 de la japonesa; curiosamente no se ha dado ningún empate entre ambos combinados.
De esos once encuentros, sólo 5 fueron amistosos, de los cuales México ganó 4 y Japón 1. En cuanto a juegos oficiales, únicamente se enfrentaron en dos ocasiones, con saldo positivo para el Tricolor, al derrotar a los nipones en la Copa Confederaciones de 2005 y en la de 2013.
Finalmente, los cuatro encuentros restantes se dieron en Juegos Olímpicos, donde curiosamente en dos ocasiones ambas selecciones le arrebataron a su rival la medalla de bronce en su propio país.
Primero Japón le ganó el bronce al Tri en los Juegos Olímpicos de México 68, cuando se impuso 2-0. La venganza llegaría xx años después, cuando los verdes derrotaron 3-1 a los nipones, para así adjudicarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (mismos que se jugaron en 2021 debido al atraso de la justa por la pandemia de coronavirus).
Otros dos partidos de Juegos Olímpicos completan el historial; uno de ellos fue en las Semifinales de Londres 2012, donde México ganó 3-1 y el otro en la fase de grupos de Tokio 2020, donde los locales ganaron por 2-1.
México vs Japón, historial de enfrentamientos
Juego
Torneo
México 4-0 Japón
Amistoso 1968
México 0-2 Japón
JJOO México 1968
Japón 3-2 México
Amistoso 1996
Japón 1-2 México
Amistoso 1998
Japón 0-1 México
Amistoso 2000
Japón 1-2 México
Confederaciones 2005
México 3-1 Japón
JJOO Londres 2012
Japón 1-2 México
Confederaciones 2013
Japón 0-2 México
Amistoso 2020
Japón 2-1 México
JJOO Tokio 2020*
México 3-1 Japón
JJOO Tokio 2020*
* Se jugó en 2021.