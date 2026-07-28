México y las estrellas de la MLS, un enfrentamiento de más de dos décadas
Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo el juego de las estrellas de la MLS, de nueva cuenta ante el combinado de la Liga MX, en un partido más que refuerza la relación entre las ligas más grandes de la CONCACAF.
La estrecha relación que tiene México con el juego de estrellas de la liga estadounidense va más allá de las últimas cuatro ediciones en las que sus mejores jugadores se enfrentaron cara a cara, pues la participación de clubes y futbolistas mexicanos se remonta a inicios de su creación.
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El primer choque
Antes de los duelos Liga MX vs MLS se dio un choque entre mexicanos y estadounidenses; en la edición del 2003, el combinado de la MLS se enfrentó a las Chivas de Guadalajara, el único partido entre las estrellas de Estados Unidos y un conjunto de la liga mexicana.
Aquel enfrentamiento terminó con un 3-1 a favor de los locales, en un resultado que marcó lo que serían los choques posteriores entre ambas ligas.
En aquel encuentro, las estrellas de la MLS contaban con un combinado muy diferente a lo que ofrecen en la actualidad, con la mayoría de futbolistas siendo de los Estados Unidos, de donde destacan: Carlos Bocanegra, Mauricio Cienfuegos, DaMarcus Beasley, Landon Donovan, y el guatemalteco Carlos Ruíz. Por su parte, Chivas contaba entre sus filas con: Oswaldo Sánchez, Hector Reynoso, Carlos Salcido, Francisco Rodríguez, Manuel Sol y Ramón Morales.
Los rivales mexicanos
Dos futbolistas mexicanos se enfrentaron al combinado de la MLS mientras militaban con equipos europeos que fueron invitados al evento. El primero de ellos fue Javier Hernández con el Manchester United en las ediciones del 2010 y 2011; en la primera de ellas, el “Chicharito” se hizo presente con uno de los tantos de aquel 5-2, el que sería su primer gol con la camiseta de los red devils.
El segundo en hacerlo fue Héctor Herrera en el 2019 con el Atlético de Madrid, que también venció a las estrellas de la MLS con un 3-0. Posteriormente, tanto Herrera como Hernández terminarían jugando el partido del MLS All Star del lado de los estadounidenses en 2021, 2022 y 2023.
Tras líneas enemigas
Así como Chicharito y HH, otros ocho futbolistas mexicanos vistieron la playera del combinado de la MLS a través de los años. Los primeros en hacerlo fueron Jorge Campos y Carlos Hermosillo en la década de los 90s, en formatos en los que chocaban las estrellas de la conferencia este vs oeste de la MLS, o los estadounidenses de la liga contra el resto del mundo.
Para el siglo XXI, otras figuras como Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Giovani dos Santos, Carlos Vela o Julián Araujo se hicieron presentes con la MLS. En la primer década de los 2000es, Hernández y Blanco se pusieron la camiseta estadunidense, el primero para el choque entre conferencias y el segundo para enfrentar al West Ham, marcando un gol y obteniendo el MVP del juego.
En la segunda década, Rafael Márquez representó al NY Red Bulls en 2011 para enfrentar al Manchester United, Giovani dos Santos fue como jugador del LA Galaxy para jugar ante Arsenal y Real Madrid. Quien más ediciones disputó fue Carlos Vela, que como representante del LAFC jugó en 2018, 2019, 2021 y 2022, participando en contra de Juventus, Atlético de Madrid, y dos equipos de estrellas de la Liga MX. El más reciente es Julián Araujo, que en 2021 y 2022 fue como parte del LA Galaxy para jugar ante las estrellas de la liga mexicana.
Enfrentamientos entre Ligas
Desde 2021, con la excepción de la temporada 2023, los combinados de la MLS y la Liga MX chocaron en cuatro ocasiones distintas, con un balance a favor de las estrellas de la liga estadounidense de 3 victorias por 1 de la liga mexicana.
En 2021, la MLS se impuso 3-2 por penales, mientras que en 2022 y 2025 lo hicieron en tiempo regular con marcadores de 2-1 y 3-1 respectivamente. La única victoria mexicana se dio en el 2024 con un 4-1 a favor.
El próximo enfrentamiento será este miércoles 29 de julio a las 18:00 horas del centro de México desde el Bank of America Stadium, en Charlotte.