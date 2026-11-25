Pedro López ya puede trabajar con todas sus convocadas. La Selección Mexicana Femenil realizó este martes 24 de noviembre su segundo entrenamiento en Dallas, con Rebeca Bernal integrada a la sesión, mientras prepara el encuentro ante Haití que puede darle la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La defensora se había sumado a la concentración la noche del lunes. Este martes participó al parejo del grupo, por lo que el cuerpo técnico contó por primera vez con el plantel completo durante su preparación en territorio estadounidense.

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De la llegada a Dallas al trabajo con todas las convocadas

La primera jornada en Texas estuvo marcada por el traslado y el entrenamiento inicial. Un día después, la novedad estuvo dentro del grupo: la incorporación de Bernal permitió reunir en la práctica a todas las futbolistas elegidas para disputar el Campeonato Concacaf W.

El conjunto nacional continuará entrenando durante los próximos días para afinar detalles antes de su debut. Con el plantel completo, López dispone de las siguientes sesiones para preparar la respuesta colectiva ante las haitianas.

El objetivo inmediato es llegar en las mejores condiciones al sábado. La preparación entra en sus últimos días antes de un compromiso que pondrá a prueba el trabajo realizado durante el proceso.

Una victoria separa a México de Brasil 2027

El encuentro ante Haití será la primera oportunidad del Tricolor para asegurar su presencia mundialista. El ganador de esta eliminatoria avanzará a semifinales y obtendrá el boleto directo a Brasil 2027.

Para México, conseguirlo significaría regresar al torneo después de quedar fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia y Nueva Zelanda 2023. Esa posibilidad concentra la atención del equipo en una semana en la que cada sesión forma parte de la preparación final.

La segunda práctica en Dallas deja, por ahora, una novedad concreta: todas las convocadas ya están trabajando bajo las órdenes de Pedro López.

Fecha y horario del México vs Haití Femenil

El partido se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 15:30 horas del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas.