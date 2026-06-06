México Femenil vence a Australia en amistoso en Newcastle
La Selección Mexicana Femenil dio el primer golpe en su gira por Oceanía al derrotar 1-0 a Australia en el primero de los dos partidos amistosos programados entre ambas escuadras. El encuentro se disputó en el McDonald Jones Stadium de Newcastle ante 23 mil 167 aficionados, en un duelo que sirvió como preparación para ambos conjuntos de cara a sus próximos compromisos internacionales.
Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, México encontró la diferencia en tiempo de compensación. Al minuto 92, Diana Ordóñez aprovechó una precisa asistencia de Alice Soto para definir dentro del área y vencer a la guardameta Mackenzie Arnold, firmando así el único tanto de la noche.
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El conjunto dirigido por Pedro López mostró orden defensivo y capacidad para resistir la presión de las Matildas, que dominaron la posesión del balón y generaron mayor número de disparos, pero carecieron de contundencia frente al arco mexicano. Figuras australianas como Sam Kerr, Caitlin Foord y Mary Fowler no lograron romper el cerco defensivo impuesto por el cuadro tricolor.
La victoria cobra relevancia para México no sólo por haber sido conseguida como visitante ante una selección ubicada entre las mejores del mundo, sino también porque mantiene la tendencia positiva que el equipo ha mostrado bajo el mando de López. Antes de esta serie, Australia aparecía en el lugar 15 del ranking de la FIFA, mientras que México ocupaba la posición 27.
Ambas selecciones volverán a enfrentarse el próximo 9 de junio en Sídney, en el CommBank Stadium, en el segundo y último compromiso de la gira australiana. Para el representativo mexicano, estos encuentros forman parte de su preparación rumbo a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, competencia que otorga boletos para la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.