México Femenil vs Polonia: el Tri Sub-20 busca su primer triunfo
La Selección Mexicana Femenil Sub-20 enfrentará este martes a Polonia, anfitriona y líder del Grupo A, con la misión de conseguir su primera victoria en la Copa Mundial de la categoría. El partido comenzará a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México, en la Arena Katowice. Después de dejar escapar una ventaja de dos goles ante Benín, el equipo nacional necesita ofrecer mayor solidez para encaminar su clasificación a los octavos de final.
México inició el torneo con un empate 2-2 que dejó sensaciones encontradas. El conjunto dirigido por Doriva Bueno controló el balón durante gran parte del encuentro, tuvo 75 por ciento de posesión y construyó una ventaja importante con los goles de Alice Soto, al minuto 21, y Montserrat Saldívar, al 51.
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El primer tanto reflejó una de las principales virtudes del equipo. México completó una jugada de 12 pases antes de que Alice Soto definiera dentro del área, la secuencia más larga previa a un gol del Tri en esta competencia desde 2018. La selección amplió la diferencia en el comienzo de la segunda mitad y parecía tener el partido bajo control.
Sin embargo, un penal cometido por Noemí Villalobos permitió que Romaine Gandonu descontara al minuto 56. La propia delantera de Benín marcó el empate al 87 y castigó la falta de contundencia mexicana para cerrar el encuentro. México dominó durante varios periodos, pero no logró convertir ese control en tres puntos.
Ese será el principal aspecto que deberá corregir ante Polonia. El equipo anfitrión comenzó su participación con una victoria 3-0 sobre Argentina y ocupa el primer lugar del grupo con tres unidades y una diferencia de goles de más tres. México y Benín tienen un punto, mientras Argentina permanece en el fondo sin unidades.
Polonia disputa por primera vez una Copa Mundial Femenina Sub-20, pero su debut confirmó que no llegó únicamente por su condición de anfitriona. El conjunto europeo aprovechó sus oportunidades ante Argentina, mantuvo su portería sin goles y mostró una estructura defensiva capaz de castigar cualquier pérdida. Además, tendrá el respaldo de su afición en el mismo escenario donde derrotó al cuadro sudamericano.
México deberá conservar la paciencia con el balón, pero también necesitará mayor precisión en el último tercio y una respuesta defensiva más firme. Alice Soto y Montserrat Saldívar ya demostraron que pueden marcar diferencias en ataque. La primera aporta creatividad y capacidad para conducir la ofensiva, aunque está en duda tras salir lesionada el partido pasado al minuto 45; la segunda representa una amenaza dentro del área y llega después de anotar también dos goles en la final del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf de 2025.
El resultado tendrá un impacto importante en el futuro del grupo. Una victoria llevaría a México a cuatro puntos y lo dejaría muy cerca de los octavos de final antes del último partido contra Argentina. Un empate mantendría abierta la clasificación, pero aumentaría la presión para la tercera jornada. Una derrota obligaría al equipo de Doriva Bueno a vencer al cuadro argentino y depender de la combinación de resultados y de la comparación entre los terceros lugares.
El formato ofrece una ruta adicional, ya que avanzarán los dos primeros equipos de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros. Aun así, México no puede confiar su futuro a esa posibilidad. Superar a Polonia le permitiría tomar el control de su clasificación y evitar una última jornada con margen mínimo de error.
Antes del encuentro mexicano, Benín y Argentina se enfrentarán a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Ese resultado modificará el panorama del grupo, pero no cambiará el objetivo del Tri femenil: vencer a la anfitriona, recuperar los puntos que dejó escapar en su presentación y confirmar que el futbol mostrado durante buena parte del debut puede sostenerse durante todo el partido.
México afrontará una prueba más exigente que la del primer encuentro. Polonia llega con confianza, lidera el sector y contará con el apoyo local. Para la selección nacional, el desafío no consiste solamente en tener el balón o crear oportunidades, sino en mantener la ventaja cuando consiga imponer su juego. La clasificación todavía está en sus manos, pero el margen para repetir los errores del debut se redujo.