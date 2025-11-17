México vs. Paraguay: fecha, horario y dónde ver el amistoso entre el Tri y los guaraníes
La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Paraguay en duelo de preparación en la última fecha FIFA del año, de cara al Mundial 2026. Para el combinado dirigido por Javier Aguirre, tendrá la oportunidad de buscar cerrar el año con una victoria, luego de sumar cinco encuentros seguidos sin conocer la victoria.
Para el Tricolor, el juego ante los guaraníes es importante para calmar la presión en la que se ha sumido, luego de los recientes resultados, incluido el del pasado fin de semana, donde empató sin goles ante Uruguay sus anteriores resultados en la pasada Fecha FIFA fueron, que fueron una igualada 1-1 ante Ecuador y una goleada en contra de 0-4 frente a Colombia.
Asimismo, Javier Aguirre tendrá otra oportunidad de observar jugadores y pulir su estilo de juego, donde su formación base es un 4-2-3-1. En el pasado juego ante Uruguay, ‘El Vasco’ dejó ver un equipo muy perfilado a lo que será su cuadro titular en el Mundial del 2026, con hombres como César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez como su columna vertebral.
México vs. Paraguay: Fecha, horario y dónde se jugará
El encuentro se jugará este martes 18 de noviembre en el Alamodome, de la ciudad de Houston, Texas, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México.
México vs, Paraguay: Dónde ver el partido
El juego entre mexicanos y paraguayos podrán verse en vivo por Televisa, en Canal 5, TUDN y ViX Premium, además de TV Azteca, en Azteca 7, App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com. En Estados unidos por TUDN, ViX Premiumy Fubo Sports.