México no presentó ninguna de las siete garantías gubernamentales que exige la FIFA para organizar el Mundial Femenil 2031, pese a que ocho años antes fue el único de los tres países de la candidatura norteamericana que entregó esos documentos conforme a los requisitos del organismo para el Mundial masculino de 2026.

"Aunque este documento pone de manifiesto el apoyo político a la candidatura, no contiene los compromisos jurídicamente vinculantes que se esperaban", señaló la FIFA sobre la declaración de intenciones que México entregó en lugar de las garantías.

La comparación sale de los informes oficiales de evaluación de ambas candidaturas, publicados en junio de 2018 y en noviembre de 2026, respectivamente.

La observación no impidió que la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica obtuviera una calificación técnica de 4.4 sobre cinco y superara los requisitos mínimos de organización.

El proyecto, que contempla cuatro estadios mexicanos, es además la única candidatura para 2031, por lo que llegará sin rivales al Congreso extraordinario de la FIFA del 23 de noviembre, donde las federaciones decidirán si le conceden el torneo.

Te puede interesar: Haití, el temible rival que definirá el futuro mundialista y olímpico del Tri Femenil

Las garantías gubernamentales son compromisos legales con los que la FIFA asegura las condiciones para celebrar sus competiciones. Abarcan siete materias: migración y visados, permisos de trabajo, impuestos, seguridad, derechos comerciales, telecomunicaciones, y responsabilidades jurídicas e indemnizaciones.

No implican necesariamente pagos directos al organismo, pero pueden comprometer recursos públicos, exenciones fiscales, cambios administrativos y responsabilidades legales.

¿Qué cambió desde 2018?

En la página 114 del informe de evaluación de la candidatura de Estados Unidos, México y Canadá para 2026, la FIFA reconoció que México fue el único de los tres países que presentó sus garantías y su declaración gubernamental plenamente ajustadas a los modelos exigidos. Canadá cumplió de manera parcial y los documentos de Estados Unidos fueron considerados no suficientes.

El organismo calificó con riesgo jurídico bajo las principales garantías mexicanas, aunque advirtió que algunos compromisos todavía requerían la intervención de las autoridades competentes para su ejecución.

En la página 110 del informe para 2031, en cambio, la FIFA confirma que México no presentó las garantías ni ninguna declaración gubernamental o jurídica. Recibió una declaración de intenciones firmada en nombre del Gobierno de México y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en la que el país expresa su intención formal de colaborar con la FIFA y con los demás anfitriones.

El organismo pidió valorar ese documento considerando que México coorganizó el Mundial 2026 y que la FMF se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades para obtener los compromisos necesarios.

México ya recortó antes lo que concedió a la FIFA.

En 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó para el Mundial masculino una garantía con beneficios fiscales que se extendían hasta 2028, pero el 10 de noviembre de 2025, la Secretaría de Hacienda informó que, tras mesas de trabajo con la FIFA, el gobierno de Claudia Sheinbaum acotó esos beneficios al ejercicio fiscal 2026 y a los sujetos directamente involucrados en la organización del torneo, de 10 años a uno.

Las reglas quedaron en la Resolución Miscelánea Fiscal publicada el 28 de diciembre de 2025.

¿Qué entregaron Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica?

Costa Rica y Jamaica entregaron las siete garantías en los formatos solicitados y sin desviaciones significativas, aunque ninguno presentó las declaraciones gubernamental y jurídica complementarias, y quedaron pendientes detalles de la garantía fiscal.

Estados Unidos recurrió a cartas de respaldo de siete departamentos (Estado, Seguridad Nacional, Trabajo, Tesoro, Transporte, Comercio y Justicia), además de la Comisión Federal de Comunicaciones.

También presentó una declaración jurídica y una carta de compromiso firmada por su presidente. La FIFA consideró que esas cartas muestran un compromiso claro y firme, aunque están sujetas en gran medida a la legislación estadounidense.

El Reino Unido, candidato único al Mundial Femenil 2035, sí presentó las siete garantías y una declaración jurídica, aunque mantiene diferencias por resolver en materia fiscal y de seguridad.

¿Puede México corregirlo antes de la elección?

La ausencia de garantías no es, por ahora, una causa de eliminación. La FIFA calificó con riesgo medio la documentación gubernamental de la candidatura y atribuyó esa nota a las cuestiones pendientes, "especialmente en México".

Si el proyecto resulta elegido, el organismo advirtió que será necesario mantener un diálogo continuo con las autoridades de Estados Unidos y, sobre todo, con las mexicanas.

El marco contractual recibió riesgo alto, porque buena parte de la documentación de los cuatro países consiste en compromisos no vinculantes. De los 42 memorandos de entendimiento con estadios, 17 corresponden a los 20 estadios propuestos, y también faltan contratos de instalaciones de entrenamiento, hoteles y aeropuertos.

El reglamento de candidaturas permite pedir aclaraciones y documentación complementaria durante la evaluación, y el informe no fija un plazo para que México entregue las garantías antes del 23 de noviembre.

Tampoco hay otro país listo para reemplazar la candidatura. Los procesos de 2031 y 2035 son independientes, aunque la falta de rivales no equivale a una adjudicación automática, porque el Congreso conserva la facultad de decidir la sede.