México se llena de futbol: once selecciones de élite darán vida al Mundial 2026 en sus tres sedes
México se prepara para recibir una de las fases de grupos más diversas y atractivas de la Copa del Mundo 2026. Entre sus tres sedes —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— desfilarán 11 selecciones internacionales, incluidas varias ubicadas entre las mejores 20 del ranking FIFA, como Colombia, Uruguay y Japón, además del propio Tri.
El Estadio Azteca, epicentro histórico del futbol mundial, se vestirá de gala con el debut de México ante Sudáfrica. En su segundo partido, el Coloso de Santa Úrsula albergará un duelo de contraste: Colombia (13) frente a Uzbekistán (50). El tercer compromiso del Tri será frente a un rival europeo aún por definir.
El Azteca podría convertirse incluso en su fortaleza tras la fase de grupos mundialista: si México avanza como líder de grupo, enfrentaría a un tercer lugar de los sectores C, E, F, H o I, y de ganar, también jugaría su quinto partido en este escenario, posiblemente ante Inglaterra.
En el occidente del país, el Estadio Akron ofrecerá también un cartel variado. El 11 de junio abrirá con Corea del Sur frente a un combinado europeo procedente del repechaje (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).
Días después, el inmueble será testigo de un duelo que promete: Corea vs México, primer partido oficial de México en la ciudad. El 23 de junio, Colombia enfrentará al ganador del repechaje internacional (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo). Finalmente, el 26, Guadalajara recibirá a una potencia de Conmebol: Uruguay (16) ante Arabia Saudita (60).
Por su parte, el Estadio BBVA, casa de uno de los recintos más modernos del continente, arrancará su actividad el 14 de junio con Túnez ante el vencedor del repechaje europeo 2, donde compiten Ucrania, Suecia, Polonia y Albania.
Más adelante, Japón debutará en Monterrey contra el mismo rival del repechaje, antes de que Corea del Sur y Sudáfrica se midan el 24 de junio. El cierre en el norte tendrá tintes de élite: el primer lugar del Grupo F —que apunta a ser Países Bajos— enfrentará al segundo lugar del Grupo C, donde las proyecciones ubican a Marruecos.
Dallas y Houston, con selecciones de peso
Mientras México reparte su calendario mundialista, otras sedes en Estados Unidos acaparan reflectores de talla mayor. Países Bajos jugará ante Japón el 14 de junio en Dallas; volverán a escena el 20 frente a Túnez en Houston. Allí mismo, el 23, Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a Uzbekistán. España también visitará Houston, midiéndose a Cabo Verde el 26 de junio. Ese mismo día, Guadalajara vivirá Arabia Saudita vs Uruguay, otro plato fuerte para la afición tapatía.
Con 13 partidos en total —incluyendo los del Tri—, México será una de las plazas más dinámicas del Mundial 2026, un escaparate donde convivirán potencias, revelaciones y selecciones emergentes, donde se respirará futbol de todos los estilos y geografías.
¿Qué juegos del Mundial 2026, habrá en México?
Jueves, 11 de junio 2026
- Partido 1 – México vs Sudáfrica Grupo A (México #1) - Estadio Ciudad de México
- Partido 2 – Corea vs Europa Repechaje D (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) Grupo A - Estadio Guadalajara
Domingo, 14 de junio 2026
- Partido 12 – Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs Túnez Grupo F -Estadio Monterrey
Miércoles, 17 de junio 2026
- Partido 24 – Uzbekistan vs Colombia Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- Partido 28 – México vs Corea Grupo A (México #2) - Estadio Guadalajara
Sábado, 20 de junio 2026
- Partido 36 – Japón vs Ucrania, Suecia, Polonia o Albania Grupo F - Estadio Monterrey
Martes, 23 de junio 2026
- Partido 48 – Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo Grupo K -Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- Partido 53 – México vs Europa Repechaje D (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) Grupo A (México #3) - Estadio Ciudad de México
- Partido 54 – Corea vs Sudáfrica Grupo A - Estadio Monterrey
Viernes, 26 de junio 2026
- Partido 66 – Arabia vs Uruguay Grupo H - Estadio Guadalajara
**Faltarían tres partidos más en México de Fase Final