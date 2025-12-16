México se prepara para el Mundial 2026 con amistosos en Panamá, Bolivia e Islandia
La Selección Nacional de México confirmó su calendario de partidos amistosos rumbo a la Copa del Mundo 2026, incluye un duelo contra Islandia, que se jugará en el Estadio Corregidora de Querétaro el próximo miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas.
Este compromiso marcará el décimo partido de la Selección en Querétaro, ciudad que celebra 41 años del estadio inaugurado el 5 de febrero de 1985 con una victoria de México por 5-0 sobre Polonia, en la que Tomás Boy anotó el primer gol del recinto. De los nueve partidos disputados hasta ahora en este estadio, cinco han sido contra selecciones y cuatro frente a clubes, con un saldo favorable de seis triunfos y tres derrotas.
Antes del duelo en Querétaro, México iniciará su ciclo de preparación en enero de 2026 con dos partidos de visitante:
- México vs Panamá, jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.
- México vs Bolivia, domingo 25 de enero, en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz, Bolivia.
Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, destacó la importancia de salir de la zona de confort: “Buscamos siempre lo que nos pidió Javier de salir de la zona confortable, y por ello es que vamos a Panamá y Bolivia. Jugar en febrero en Querétaro es lo que prometimos de jugar más en casa”.
Por su parte, Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional mayor, señaló: “Todo el ciclo mundialista hemos enfrentado equipos de todas las confederaciones, de visitante en condiciones como nos pidió Javier. Ahora ya hemos podido cerrar enero, febrero y marzo con Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica. Estos partidos son muy importantes porque le dan posibilidad a los jugadores de nuestra liga para mostrarse y a Javier para ir definiendo la lista final”.
El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, celebró la cita: “Esta cancha es sagrada. Querétaro es tierra de gente buena, es feliz de tener aquí un partido de la Selección Mexicana. Cada cuatro años el Mundial es lo mejor que hay”.
Finalmente, Marc Spiegel, propietario del Club Querétaro, resaltó la importancia de estos amistosos: “Cada partido es fundamental para preparar a la Selección y que tenga buenos resultados. Es una oportunidad para que los ojos de México y Estados Unidos estén puestos en Querétaro”.
Estadísticas y antecedentes
México ha enfrentado anteriormente a estos rivales con resultados positivos:
- Panamá: 28 partidos, 20 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con 51 goles a favor y 16 en contra.
- Bolivia: 13 partidos, 10 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 21 goles a favor y 5 en contra.
- Islandia: 5 partidos, 3 victorias y 2 empates, sin derrotas, con 6 goles a favor y 1 en contra.
En Querétaro, la Selección suma 6 victorias y 3 derrotas en 9 encuentros, con 20 goles a favor y 9 en contra.