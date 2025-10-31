México Sub-17 Femenil mezcla acentos y sueños rumbo al Mundial
En el vestidor de la selección mexicana Sub-17 femenil se hablan dos idiomas: español e inglés, algo habitual en los equipos nacionales de mujeres del país tricolor. De las 21 convocadas al Mundial Marruecos 2025, nueve son jugadoras nacidas en Estados Unidos y una más en Costa Rica.
En los últimos años, México ha nutrido sus selecciones femeninas con talento binacional, al aprovechar que en el país norteamericano, potencia en el balompié de mujeres, existen más de 38 millones de personas de origen mexicano.
Llegar a ser convocada a la selección estadounidense, la máxima campeona mundial con cuatro títulos, es difícil y más mantenerse, por ello varias mexicoamericanas ven en el Tri una opción para competir en el nivel internacional.
Las mexicoamericanas en el equipo dirigido por Miguel Gamero son las defensoras Vanessa Paredes, Mia Villalpando y Leila Ávila; las mediocampistas Stella Barajas, Citlalli Reyes y Samantha Ruiz, y las delanteras Anaiya Miyatazo, Ava Stack y Chloe del Real. La costarricense es la artillera Miranda Solís.
De este grupo, solo Villalpando, que pertenece al Tigres; Barajas, del Legends FC estadounidense; Miyazato, del FC Houston estadounidense; Reyes, de Las Vegas Lights estadounidense, y Ava Stack, de la Universidad de Georgia, han participado en los cuatro partidos que el Tri ha disputado hasta el momento.
Stack fue titular en los últimos tres (una suplencia), mientras que Reyes fue la heroína en las victorias ante Países Bajos y Camerún, ambas por 1-0, con las que el cuadro tricolor se clasificó a los octavos de final, luego de que en la últimas dos ediciones de la Copa de la Mundo se quedó en la fase de grupos.
Esas dos dianas tienen a Reyes como la máxima artillera del equipo, que este domingo 2 de noviembre jugará los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Italia.
Las otras jugadores con doble nacionalidad que más participación han tenido son Paredes, con dos juegos como titular; Ávila y Ruiz, ambas tres como suplente; mientras que Del real y Solís acumulan un partido de inicio y dos desde el banco.
La combinación de nacidas en México con las de Estados Unidos, genera una mezcla de estilos que hace más potente al cuadro de Gamero, que sueña con darle al país su primer campeonato Sub-17 femenil.
“Si yo les puedo aportar algo de lo que he aprendido en México, está increíble, pero también que ellas me enseñen a mí lo que aprendieron en Estados Unidos”, comentó Berenice Ibarra, la capitana del combinado, que pertenece al Pachuca, a la FIFA.
Lo que sí es mayoría en la nómina son las jugadoras que militan en la Liga MX Femenil, que nació en 2017 y entre sus objetivos principales tiene nutrir a las selecciones de mujeres de México.
Quince de las 21 provienen del campeonato local, incluidas las dos más importantes en el esquema de Gamero: Ibarra, que por segundo año consecutivo disputa la Copa del Mundo Sub-17, y Fernanda Monroy, quien forma parte de la rotación del soprendente Toluca del entrenador francés Patrice Lair, dos veces ganador de la Champions League femenina.
México, con una base de futbolistas formadas en el país, se encuentra en la fase de cuartos de final del Mundial, en los que se enfrentará a Italia, al que debe vencer para seguir con el sueño de ganar por primera vez el torneo. En sus ocho participaciones anteriores, tiene como mejor resultado un subcampeonato en 2018.
Aquel año, Gamero era auxiliar de la entonces seleccionadora, Mónica Vergara. La buena noticia para Miguel es que a partir de este año, el Mundial se jugará anualmente hasta 2029, lo que le dará al Tri más posibilidades de ganar.