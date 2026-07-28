México Sub-20 presume unión y fortaleza tras vencer a Costa Rica
Alex Diego, director técnico de la Selección Mexicana Sub-20, reconoció que la expulsión del arquero Sebastián Liceaga cambió por completo el partido ante Costa Rica. Sin embargo, destacó la entrega y capacidad de respuesta de sus futbolistas para conservar la ventaja y asegurar la clasificación a la siguiente ronda del Premundial de Concacaf.
“No esperábamos un partido así ni tener un jugador menos. Me parece que ahí nos equivocamos, pero después fue impresionante la forma en la que se entregaron los jugadores, cómo respondieron y cómo se ganaron la clasificación”, declaró el entrenador después del triunfo por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc.
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México abrió el marcador mediante Hugo Camberos a los 42 minutos y amplió la ventaja con una anotación de Santiago Sandoval al 50’. Poco después, el conjunto nacional se quedó con 10 jugadores debido a la expulsión de Liceaga por una falta cometida fuera del área.
Alex Diego destaca el nivel de Hugo Camberos
El estratega también resaltó el momento que atraviesa Hugo Camberos, quien marcó su segundo gol del torneo y volvió a convertirse en una de las principales figuras del equipo mexicano.
“Está en un nivelazo. Ustedes lo pueden ver, no es de ahorita. Hugo lleva mucho tiempo con un nivel muy alto. Estuvo con la Selección Sub-20, fue al Mundial y ha seguido así en Chivas. Esperemos que aquí la rompa y después se pueda consagrar en Primera División”, afirmó.
El próximo compromiso de México será ante Guatemala, el jueves 30 de julio a las 19:00 horas, en el cierre de la fase de grupos. Para ese encuentro, Alex Diego espera que su equipo pueda recuperar el control mostrado antes de quedarse en inferioridad numérica.
“Once contra once, el partido lo manejábamos de diferente manera. El plan era otro, pero después todo cambia y hay que ajustar. Esperamos un partido en el que tengamos el control del balón, podamos generar muchas más llegadas y, a partir de ahí, ganar el juego”, explicó.
México debe aprender a manejar partidos ríspidos
Alex Diego señaló que los futbolistas mexicanos deberán acostumbrarse a enfrentar rivales que busquen llevar los encuentros al terreno físico y a provocar desconcentraciones.
“Sabemos que estos partidos pueden ser así, son muy duros y nos quieren ganar. Lo vivimos desde la Selección Mayor cuando vamos a eliminatorias. Se necesita mucha estabilidad emocional: tienen que saber que nos van a buscar, que nos van a patear y que se nos van a meter en bloque bajo”, comentó.
Para el entrenador, este tipo de experiencias resultan fundamentales dentro del proceso formativo de sus jugadores.
“El futbolista tiene que ir viviendo estos escenarios para que, cuando esté en Primera División, sepa cómo resolverlos”, agregó.
Alex Diego agradece el apoyo de la afición
El director técnico también reconoció la respuesta del público poblano, que acudió al Estadio Cuauhtémoc pese a la lluvia y al horario del encuentro.
“Fue impresionante. Hay que agradecerle a la gente. Yo pensaba que un lunes a las ocho de la noche y con lluvia no iba a haber nadie, pero llenaron las gradas, apoyaron y se metieron en el partido”, expresó.
“La sinergia que se logró entre el equipo y la afición fue impresionante. Ojalá el jueves puedan llenar otra vez, porque son muy importantes”, añadió.
Samir Inda resalta la unión de México
Por su parte, el mediocampista Samir Inda aseguró que México demostró por qué es uno de los principales candidatos para conquistar el torneo.
“Fue un partido bastante fuerte. Demostramos por qué México es uno de los candidatos a ganar este trofeo. Siempre estuvimos concentrados, sabíamos lo que queríamos y a qué jugábamos. Creo que eso se vio reflejado en el marcador”, mencionó.
Inda, uno de los capitanes de la Selección Mexicana, destacó que la unión y el sacrificio colectivo forman parte de la identidad que Alex Diego ha buscado construir desde el comienzo del proceso.
“Es algo que el profe nos ha inculcado desde el inicio: que seamos unidos, que todos corramos, metamos y ataquemos. Esa es la identidad del equipo”, afirmó.
“Como uno de los capitanes, quiero que la afición se sienta identificada con nosotros, que venga y nos apoye como lo hizo hoy, incluso con la lluvia. Hay que agradecerles porque estuvieron increíbles”, agregó.
Finalmente, Samir Inda aseguró que México buscará cerrar la fase de grupos con nueve puntos y mantenerse en el camino hacia el campeonato.
“Somos México y siempre queremos ganar. Vamos a proponer. Queremos que la afición se sienta identificada con nosotros y vamos a ir por el siguiente partido”, concluyó.