México Sub-23 Femenil golea a Jamaica y avanza a Semifinales de los Centroamericanos 2026
La Selección Mexicana Femenil Sub-23 selló su pase a las Semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras golear 7-0 a Jamaica en la tercera fecha de la fase de grupos.
El encuentro se disputó este domingo 2 de agosto en Moca, República Dominicana, donde el equipo dirigido por Vanessa Martínez confirmó su crecimiento en el torneo y terminó como líder del Grupo B con siete puntos.
Te puede interesar: Así desfiló la delegación mexicana en la inauguración de Centroamericanos 2026
América Frías abrió el marcador al minuto 25 y, apenas cuatro minutos después, Natalia Coury amplió la ventaja. Antes del descanso, Tanna Sánchez marcó el tercero al 38’, encaminando una victoria que México terminó convirtiendo en goleada durante la segunda mitad.
Valerie Vargas anotó el 4-0 al minuto 66, mientras que Coury firmó su doblete al 70’. Silvana Flores se sumó a la fiesta tres minutos más tarde y Mayalu Rausch cerró la cuenta al 86’ para establecer el contundente 7-0.
Con este resultado, México avanzó a la siguiente ronda como primer lugar de su sector y ahora deberá esperar a que finalicen los demás encuentros de la fase de grupos para conocer a su rival en Semifinales.
Tanna Sánchez dedica su gol a su abuela
Después del encuentro, Tanna Sánchez se mostró emocionada por el rendimiento colectivo y por haber conseguido el gol que había buscado durante varios meses.
“Estoy muy emocionada y feliz con el rendimiento del equipo. Empezamos de menos a más y este gol lo llevaba buscando todo el semestre. Fue hasta el cielo para mi abuela”, declaró.
La futbolista también destacó la capacidad del conjunto mexicano para mantenerse fiel a su propuesta pese a las dificultades de los primeros partidos.
“Creo que está en la resiliencia del equipo. Nunca dejamos de intentar, de tener el balón y seguimos buscando. Eso se reflejó en el marcador”, explicó.
Sánchez subrayó además la importancia de esta participación para una categoría que busca abrirse camino dentro del proceso de selecciones nacionales.
“Somos una nueva categoría, estamos haciendo historia y muy enfocadas en el siguiente partido. Quedar primeras de grupo era algo que buscábamos y estamos muy felices porque ya empiece la Semifinal”, añadió.
México llega con ritmo a la siguiente ronda
La defensora consideró que el equipo ha mejorado conforme avanza el torneo y aseguró que existe confianza de cara a lo que viene.
“Empezamos el torneo de menos a más y ya agarramos ritmo. Estoy muy emocionada por lo que viene y creo que el equipo va a sorprender”, afirmó.
"Somos una familia"
Por su parte, Natalia Coury, autora de dos goles ante Jamaica, resaltó la unión que existe dentro del plantel y el valor de competir en este torneo.
“Es un gran resultado y un gran torneo para la Sub-23. Seguimos trabajando. Somos una familia, todas somos amigas y estamos jugando juntas siempre”, señaló.