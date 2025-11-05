México, el tesoro más preciado sin título mundial, estrena piel para Mundial 2026
La selección mexicana de futbol y Adidas tienen una historia de amor desde 2007. La marca alemana quiere tanto al Tri, que es el único que pertenece a su categoría de selecciones AAA, que no es campeona del mundo.
¿Qué significa ser AAA? Tener los contratos más jugosos, de varias decenas de millones de dólares por año. Entre las otras que gozan de este privilegio son Argentina, Alemania e Italia, de acuerdo con información compartida por Rodrigo Mort, Brand Marketing Manager de la compañía europea de 2012 a 2015, a Sports Illustrated Méxco.
Sin haber cifras oficiales, reportes de distintos medios de comunicación indican que lo que pagaría la compañía a la FMF estaría entre los 50 y 80 millones de dólares anuales.
“La relación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Adidas es una historia de amor. Adidas le permite a la selección nacional amplificar su marca. Es una relación estratégica”, explicó el también Brand Marketing Manager de la FMF, en los años 2010 y 2011.
Tanto los tricolores como los europeos se benefician. En el caso de la marca deportiva, se favorece de que el cuadro mexicano es de los pocos en América Latina que cuenta con dos mercados: México y Estados Unidos, en donde existen más de 38 millones de personas de origen mexicano.
Además, es una de las pocas en el mundo que no necesitan tener resultados deportivos exitosos para vender.
“La dinámica de consumo del aficionado mexicano, su nivel de apego con el equipo no tiene que ver tanto con los que pasa en la cancha, es una conexión emocional. Es un nivel de fervor y profundo arraigo que solo tienen con la Virgen de Guadalupe”.
Mort considera que cada Mundial supera al siguiente en cuanto a compras de productos de la selección. Para 2026, en el que el país será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, cree que se venderán cerca de 3 millones de artículos, 70 por ciento de los cuales serán camisetas.
“Estar con Adidas le beneficia a la FMF porque no solo le diseña playeras de local y visitante, sino que también vende chamarras, pants de entrenamiento o camisetas de viaje. Eso beneficia a la selección porque gana también regalías”, añadió el director de mercadotecnia de la Liga MX, en 2022 y 2024.
Más allá de lo económico, la FMF también gana prestigio al estar con Adidas, por relacionarse con una de las dos compañías de artículos deportivos más importantes del mundo, que genera una estrategia comercial específica no solo en México, sino en Estados Unidos.
“Adidas, con su estrategia pensada solo en el público estadounidense, le permite a México aumentar su participación y abrir nuevos mercados en ese país”, comentó Mort.
Las playeras mundialistas de México en la historia
México debutó en una Copa del Mundo en Uruguay 1930 con una sola playera de color guinda y un escudo tricolor que llevaba encima el nombre del país. Fue la misma que utilizó en sus siguientes dos participaciones: Brasil 1950 y Suiza 1954.
En Suecia 1958, utilizaron por primera vez el color verde y como la de las ediciones anteriores, el diseño fue sencillo, solo tenía el mismo escudo con los tres colores de la bandera.
Para Chile 1962, hubo una ligera variación, el cuello, que era V en colores verde, blanco y rojo. En Inglaterra 1966, se volvió al cuello sencillo, en forma redonda. En el 62 y 66 se utilizó por primera vez una de visita, guinda.
En 1970, la primera vez que México acogía un Mundial, se volvió al V en el cuello y la de visita seguía sin cambios.
El Tri volvió a una Copa del Mundo en Argentina 1978 y por primera vez contó con una marca que lo patrocinara, Levi’s, famosa por sus jeans.
Hubo variaciones a las anteriores, con más elementos, mangas tricolores en la primera equipación verde y en la segunda apareció por primera vez el blanco, con franjas verdes y rojas en el pecho. La mercadotecnia llegaba al futbol.
En el 86, la segunda vez que la nación recibió la Copa del Mundo, fue el debut de Adidas, que empezó su primera etapa con México en 1984. Los alemanes mantuvieron el color verde, pero apareció el escudo de la FMF, cuello tipo polo blanco con las tradicionales tres líneas de la compañía en los hombros. La de visitante tenía los colores invertidos.
Adidas terminó su primera etapa con la FMF en el 86, por lo que en Estados Unidos 1994, entró Umbro, con un jersey que mantenía la tonalidad verdosa en la primera con diseño abstracto y una blanca de visita, con una especie de alas de águila en los hombros.
Francia 1998 tiene, tal vez, la camiseta más bonita en la historia de la selección mexicana. Con ABA Sport como el fabricante, se hizo una con el calendario Azteca en el centro, para ambas, la segunda fue blanca con tonos rojos.
Atlética llegó para Corea/Japón 2002, con algo más sobrio, que parecía a los de antaño, sin tantos ingredientes y mantuvo los tonos del pasado.
En Alemania 2006, arribó Nike, con la V de victoria en el pecho, tanto la de local y visitante, que invirtieron los colores verde y blanco.
Para Sudáfrica 2010, comenzó la era mundialista de Adidas que no ha acabado hasta el momento y, por los éxitos en ventas, ha tenido tres renovaciones, la última anunciada en 2024 y que tendrá vigencia hasta 2034, cuando hayan pasado las copas del mundo de 2026, 2030 y 34.
En 2010, hubo una inspiración en un caballero águila, con su armadura de plumas tanto en la verde, como en la negra (2da), color que se presentó por primera vez en esta cita. Adidas volvió y lo hizo para innovar.
Brasil 2014 trajo unos rayos en el pecho en la de local y en la otra, que fue roja, curvas negras que hacían recordar a las playeras que usa el dibujo animado Charlie Brown.
Rusia 2018 tuvo un tono oscuro de verde como principal y en los costados uno más claro. La de visita era blanca, con franjas horizontales guindas.
Qatar 2022 se inspiró en la de local en un quetzal y la de visita con elementos gráficos prehispánicos.
Para la de local 2026, que se reveló hoy, se insipirió en la histórica de Francia 1998, con una especie de Piedra del Sol al centro.
“Lo que Adidas ha buscado en sus diseños es identificación cultural, social, personal, de una idiosincrasia como la mexicana. Con una camiseta que lo identifica, que lo representa y que lo de alguna manera lo construye y lo hace parte de algo más grande”, señaló Mort.
Se espera que la edición de la nueva Copa del Mundo rompa todos los récords. Una muestra de ello es que en su ranking de las 22 nuevas jerseys de Adidas para 2026, Sports Illustrated la pusiera en tercer lugar, solo detrás de Japón y Alemania.