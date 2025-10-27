Mundial 2026: FIFA abre segunda etapa del sorteo de boletos para la Copa del Mundo
La FIFA abrió este lunes 27 de octubre la segunda etapa para el sorteo de la venta de boletos del Mundial 2026, luego de que en la primera fase del sorteo se vendieran más de un millón de entradas, todas ellas con preferencia para usuarios de tarjetas Visa.
Según informó el máximo organismo rector del futbol mundial, los aficionados que deseen ingresar al sorteo pueden participar desde este lunes 27 hasta el 31 de octubre, para poder adquirir entradas de la Copa del Mundo, ingresando en el sitio oficial de la Copa del Mundo (aquí puedes entrar).
Asimismo, la FIFA aclaró que el momento del registro no afectará las posibilidades de los fans de entrar al sorteo, ya que después de la fecha límite, “se llevará a cabo una selección aleatoria en la que se asignará una franja horaria exclusiva para comprar los boletos”.
“Durante esta fase, habrá boletos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos para una selección o para una sede. Los boletos se podrán comprar por orden de llegada y están sujetos a disponibilidad”.