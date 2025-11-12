México vs. Argentina: fecha, horarios y dónde ver los dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17
Luego de conseguir de manera milagrosa su pase a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17, la Selección Mexicana se medirá a su similar de Argentina por su pase a los Octavos de Final, en partido que se disputará el próximo viernes 14 de noviembre.
El Tricolor había perdido su último partido de la Fase de Grupos ante Suiza, derrota que lo puso al borde de la eliminación, pues tuvo que esperar a que culminaran todos los partidos para esperar una combinación de resultados y así poder aspirar a un boleto a la siguiente ronda.
El pase se dio gracias al criterio de desempate por Fair Play, pues México y Arabia Saudita habían quedado con la misma cantidad de puntos (3) y la misma diferencia de goles (-2). El pase del Tri se dio gracias a que Arabia tuvo dos tarjetas amarillas más que México y dos rojas más, lo que dio el boleto al cuadro Tricolor.
Ahora, el equipo de Carlos Cariño se medirá a Argentina, uno de los mejores conjuntos del Mundial Sub 17, al terminar en primer lugar del Grupo D, con 9 puntos, producto de tres victorias y con una diferencia de goles de +9.
México Sub 17 vs. Argentina: Horario y dónde ver el juego de Dieciseisavos de Final
El juego de la Selección Mexicana se disputará este viernes 14 de noviembre a las 08:45 de la mañana, tiempo del Centro de México y podrá verse por Canal 9, TUDN y VIX.
- 08:45 | México vs. Argentina | Canal 9, TUDN y VIX