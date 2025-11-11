¡De milagro! México Sub 17 avanza a 16vos de Final del Mundial gracias al Fair Play; enfrentará a Argentina
De milagro y por la vía del Fair Play, la Selección Mexicana Sub 17 avanzó a la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial, a pesar de solamente haber ganado un partido de los tres que disputó en la fase de grupos.
Tras la derrota ante Suiza por 3-1 en la última fecha de la fase de grupos, el Tricolor esperaba una combinación de resultados para saber si avanzaría a la siguiente ronda, pues quedó ubicado como tercer lugar del Grupo F, con 3 puntos y una diferencia de -2.
México y su pase en el Mundial Sub 17
Tras concluir la fase de grupos, México y Arabia Saudita, que estaba ubicada en el grupo L, terminaron con 3 goles a favor, 5 en contra, diferencia de -2. Así, el criterio de desempate fue el Fair Play y ahí el Tri quedó en mejor posición, pues recibió 7 tarjetas amarillas, dos menos que los árabes, además de que ellos sumaron dos tarjetas rojas y México ninguna..
Con esto, el Tri Sub 17 alcanzó a meterse a la siguiente ronda como último mejor tercer lugar y enfrentará a Argentina, con horario y fecha por confirmar.