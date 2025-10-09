México vs. Argentina, Mundial Sub-20: fecha horario y dónde ver el juego de Cuartos de Final

¡Tenemos rival para los Cuartos de Final en el Mundial #Sub20! 👏⚽



Enfrentaremos a Argentina este sábado en busca de las Semifinales. 🇲🇽🆚🇦🇷



¡Vamos #NuestrosChavos! 🔥#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/x974D5WHap