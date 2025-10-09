México vs. Argentina, Mundial Sub-20: fecha horario y dónde ver el juego de Cuartos de Final
La Selección Mexicana busca trascender y ahora enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, que se disputa en Chile. La escuadra mexicana se ganó su lugar tras derrotar a los anfitriones en Octavos, gracias a un triunfo de 4-1, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos.
Por su parte, el seleccionado albiceleste derrotó 4-0 a Nigeria, con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y un doblete de Maher Carrizo.
Te puede interesar: Luis Hernández: “Gilberto Mora va en buen camino”; el Tri Sub-20, “bien, a secas”
Esta será la cuarta ocasión que México y Argentina se enfrenten en un Mundial Sub-20. La ocasión más reciente en que se vieron las caras fue en el Mundial de Colombia 2011, donde el Tri culminó en tercer lugar del certamen.
Primeramente, en los Cuartos de Final del Mundial de Nigeria 1999, México se impuso 4-1. Posteriormente, llegaron dos triunfos de Argentina, el primero en el Mundial de Canadá 2007, con victoria de 1-0 y posteriormente en Colombia 2011, donde fueron rivales en la fase de grupos y Argentina ganó 1-0.
México vs. Argentina del Mundial Sub-20 2025: horario y fecha del partido
El juego entre México y Argentina, correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 se jugará este sábado 11 de octubre de 2025 a las 17:00 horas (tiempo de México), en el Estadio Nacional, en Santiago de Chile.
¿Dónde ver el México vs. Argentina del Mundial Sub-20 2025?
El duelo entre mexicanos y argentinos podrá verse en México en televisión abierta, por Canal 5, por cable en TUDN y además también podrá sintonizarse en streaming, a través de ViX.