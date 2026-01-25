México vs. Bolivia, una prueba indispensable
Las casillas del calendario en la pizarra se tachan sin retorno. México entra en la recta final hacia una Copa del Mundo que organizará en casa, con un margen cada vez más estrecho camino a su puesta a punto. Por ello, a partir de la actual Fecha FIFA no hay espacio para el desperdicio de minutos.
Bolivia —buscará su boleto a la fiesta global del futbol en el repechaje a jugar en Monterrey— asoma como siguiente rival en el camino y lo hace como una selección que en el papel ofrece poco estímulo competitivo. Un fantasma del cual se podría pensar obtener poco aprendizaje, sobre todo cuando se revisa el historial de enfrentamientos entre ambos seleccionados: 13 partidos jugados con un solo triunfo de los sudamericanos, a cambio de dos empates y 10 victorias para México. Pero observado bajo un ojo forense, la realidad es diferente.
No te pierdas: La liga MX Femenil es de clase mundial
Eduardo Fentanes ayuda a entender la utilidad de este cotejo más allá de la hoja curricular del rival. Experto en el estudio táctico —fue encargado de analizar rivales en los procesos de Ricardo La Volpe y Sven-Göran Eriksson al frente del Tricolor— hoy trabaja en Portugal con el club CD Chaves, de la Segunda División. “Jugar siempre entrega información. Puedes observar disposiciones en el campo, cómo se comporta un jugador si resulta amonestado, cómo reacciona al entrar de cambio y cómo si sale antes de finalizar el juego”, dice desde su hogar europeo.
Fentanes siempre se ha caracterizado por respetar el trabajo de sus colegas técnicos. Entonces, prefiere evitar hacer un análisis acerca de los aspectos a trabajar bajo su consideración por el equipo nacional dirigido por Javier Aguirre. Sin embargo, sí aporta luz respecto a los partidos del Tricolor en esta recta rumbo a la Copa del Mundo. “El rival no es tan importante, lo valioso es tener cercanía con el jugador para conocerlo mejor en ciertas situaciones y en procesos más avanzados como el actual, todos estos partidos funcionan para refrescar y remachar los conceptos de juego”.
Un selección casi completa
A su consideración, Javier Aguirre ya debe tener el 80% de su equipo definido. Entonces, por su experiencia, coloca como prioritario dar bastantes minutos juntos a sus futbolistas ya definidos. Por ello, reitera, en este inicio de año más allá de la jerarquía del rival la prioridad, al tener poco tiempo para trabajar con todos sus jugadores, es solidificar el conjunto y su idea táctica.
Además, toca otro punto lejos del ojo del aficionado: las lesiones. “Ninguna selección está ajena a la baja de algún futbolista ya cerca de la competencia y necesitas tener clara tu opción dos o tres por si acaso y estos juegos, se llame Bolivia o quien sea, te permiten trabajar eso”, explica antes de realizar matemáticas básicas, pero de importancia capital. “El proceso es valioso. Estos juegos te mantienen fresco: validas a quienes ya están considerados y te mantienes actualizado con quienes quizá no vayan, pero que podrían ser necesarios”.
El más reciente partido entre México y Bolivia terminó con un triunfo de 1-0 para el seleccionado mexicano. El juego fue de carácter amistoso y, por supuesto, se jugó en territorio de Estados Unidos, donde el Tricolor gana más dólares que prestigio. Ahora la historia no promete tanta bonanza, pero en el año mundialista resulta imprescindible ajustarse a lo deportivo. Los sudamericanos serán anfitriones en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.
El análisis va más allá de un rival
No es un secreto: México representa un rival de lujo para Bolivia antes de jugarse su clasificación mundialista en marzo. Pero Fentanes insiste, la calidad del rival deberá incrementarse cada vez más cerca de la Copa del Mundo.
De hecho, prefiere analizar el ramo y no únicamente una flor.
Destaca la diversidad de estilos y características de la tercia de adversarios de México en esta primera Fecha FIFA del año. Los de Aguirre enfrentaron ayer a Panamá, el domingo se las verán frente a Bolivia y el miércoles cerrarán ante Islandia. “Los tres tienen componentes distintos y eso es bueno. Son selecciones de características diferentes, de distintas regiones, y eso te presenta exigencias diversas. Eso ayuda”. E insiste: “La utilidad está en trabajar tus conceptos y afianzar tu idea, independientemente del rival”.
El juego del domingo no será una anécdota más como varios creíamos. Resulta un nuevo espacio para hacer ajustes en la máquina y amalgamar piezas antes de la fase final de preparación para la cual el analista y técnico lanza una sentencia experta e indiscutible: “El proceso pesa más para la lista general, pero llegado el Mundial es el momento del futbolista el que influye más en la titularidad”.
La historia de los duelos entre México y Bolivia:
- 23-Jun-1993, Portoviejo (Copa América): 0–0
- 8-Jun-1996, Dallas (US Cup): México 1–0
- 25-Jun-1997, La Paz (Copa América): Bolivia 3–1
- 11-Mar-1999, Los Ángeles (US Cup): México 2–1
- 29-Jul-1999, Ciudad de México (Confederaciones): México 1–0
- 27-Sep-2000, San José (Amistoso): México 1–0
- 16-May-2002, San Francisco (Amistoso): México 1–0
- 19-Mar-2003, Irving (Amistoso): México 2–0
- 11-Mar-2009, San Francisco (Amistoso): México 5–1
- 24-Feb-2010, San Francisco (Amistoso): México 5–0
- 9-Sep-2014, Denver (Amistoso): México 1–0
- 11-Jun-2015, Viña del Mar (Copa América): 0–0
- 1-Jun-2024, Chicago (Amistoso): México 1–0