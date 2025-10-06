México vs. Chile, Mundial Sub-20: fecha horario y dónde ver el juego de Octavos de Final
La Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20, luego de avanzar como segundo lugar del Grupo C, sector en el que Marruecos se quedó con la primera posición y España ingresó como uno de los mejores terceros lugares, quedando eliminada la selección de Brasil, de manera sorpresiva.
Para adjudicarse el segundo sitio del grupo, México sumó 5 puntos, luego de empatar ante Brasil y España y consiguiendo la victoria sobre Marruecos, decretando así su pase a la ronda de Octavos de Final.
Por su lado, el local Chile accedió al segundo sitio del Grupo A al sumar únicamente 3 puntos, producto de la victoria en su debut ante Nueva Zelanda. Posteriormente, perdió ante Japón y Egipto pero el critero de Fair Play permitió que los andinos avanzar como segundos, ya que neozelandeses y egipcios finalizaron con las mismas unidades y tantos.
México vs. Chile del Mundial Sub-20 2025: horario y fecha del partido
El juego entre México y Chile, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial Sub-20 se jugará este martes 7 de octubre de 2025 a las 17:00 horas (tiempo de México), en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.
¿Dónde ver el México vs. Chile del Mundial Sub-20 2025?
El duelo entre mexicanos y chilenos podrá verse en Mxico en televisión abierta, por Canal 9, además de que también podrá sintonizarse en streaming, a través de ViX Premium.