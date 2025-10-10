México vs. Colombia: fecha horario y dónde ver el juego amistoso de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana regresa a la actividad y ahora se medirá a su similar de Colombia en partido amistoso a celebrarse en el estadio AT&T de la ciudad de Arlington, Texas. La escuadra tricolor llega a los últimos partidos del año en fecha FIFA y el técnico Javier Aguirre tiene la oportunidad de ver jugadores que puedan completar su esquema de cara al Mundial.
Por su parte, la selección colombiana jugará su primer partido amistoso luego de la conclusión de las eliminatorias de Conmebol, donde consiguió su clasificación al Mundial al finalizar como tercer lugar.
Te puede interesar: México vs. Argentina, Mundial Sub-20: fecha horario y dónde ver el juego de Cuartos de Final
Ambas escuadras jugarán con elementos provenientes del futbol europeo, como Santiago Gimenez, por parte del Tri, o Luis Díaz, por parte de Colombia. Por México no estará Raúl Jiménez, debido a una lesión que le impidió acudir al llamado.
Por México, también se dan regresos, como el de Luis Romo o Diego Lainez, que buscarán volver a llenar el ojo del ‘Vasco’ Aguirre.
México vs. Colombia: horario y fecha del partido
El juego entre México y Colombia se jugará este sábado 11 de octubre de 2025 a las 19:00 horas (tiempo de México), en el AT&T de Arlington, Texas.
¿Dónde ver el México vs. Colombia?
El duelo entre mexicanos y colombiano podrá verse en México en televisión abierta, por Canal 5, Azteca 7, y por cable en TUDN.