México vs. Ecuador: fecha horario y dónde ver el juego amistoso de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana vuelve a la actividad con su segundo partido en esta Fecha FIFA y luego de la goleada sufrida ante Colombia en Arlington, Texas, ahora se medirá a su similar de Ecuador, en partido amistoso a celebrarse en el Akron, de Guadalajara.
La escuadra tricolor llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de sacar un buen resultado, luego de que el fin de semana anterior cayó estrepitosamente ante Colombia por un escandaloso marcador de 4-0.
Te puede interesar: Alerta roja: México tropieza con Colombia 4-0
Para México será una prueba sumamente importante, pues los focos de alerta se han encendido en el proceso de Javier Aguirre tras caer ante una de las mejores selecciones de Sudamérica. Ahora, el Tri se medirá a otra escuadra de peso en el Cono Sur, como la ecuatoriana, que terminó en segundo lugar de la eliminatoria de Conmebol.
Aguirre tendrá la disyuntiva de poder observar jugadores o decantarse por un equipo más hecho que pueda sacar un resultado positivo en casa y calmar un poco las aguas tras la bochornosa derrota ante los colombianos
México vs. Ecuador: horario y fecha del partido
El juego entre México y Ecuador se jugará este martes 14 de octubre de 2025 a las 20:30 horas (tiempo de México), en el Estadio Akron, de Guadalajara.
¿Dónde ver el México vs. Ecuador en México y EEUU?
El duelo entre mexicanos y colombiano podrá verse en México en televisión abierta, por Canal 5, Azteca 7, y por cable en TUDN. En Estados Unidos se podrá ver en TUDN, ViX Premium, Fubo Sports, Fox Deportes y Univision.