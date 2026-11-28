¡Llegó el día! La Selección Femenil de México se enfrentará a Haití en el Texas Health Mansfield Stadium, dentro de los cuartos de final del Premundial de la Concacaf.

El duelo será este sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas, tiempo de la CDMX.

La selección ganadora, además de avanzar a las semifinales del certamen regional, obtendrá el boleto al Mundial de Brasil 2027; mientras que el equipo perdedor deberá esperar al repechaje.

Previo al cotejo en suelo texano, en Sports Illustrated México te traemos las 5 jugadoras que podrían ser clave en ambas selecciones.

MÉXICO

Scarlett Camberos: La capitana del América Femenil y quien estuvo nominada al Balón de Oro, seguramente será titular ante Haití, por lo que será una de las encargadas de generar opciones de gol para el equipo que dirige el español Pedro López.

Lizbeth Ovalle: 'La Maga' no tuvo una buena temporada en la NWSL con el Orlando Pride, pues ni siquiera avanzaron a playoffs; sin embargo, en la selección mexicana es titular inamovible, por lo que seguramente la veremos de inicio ante las haitianas.

Rebeca Bernal: La mediocampista del Manchester United es una de las capitanas de la Selección Nacional, una de las grandes líderes que tiene Pedro López en el Tri, así que su titularidad es más que segura para este sábado.

Charlyn Corral: La experimentada delantera de las Tuzas del Pachuca seguramente estará en la banca, aunque podría ser un revulsivo sumamente importante para México si las cosas se complican en el segundo tiempo.

Kim Rodríguez: En México saben de la peligrosidad de Melchie Dumornay, por lo que en la defensa deberán estar sumamente concentradas para no darle ningún tipo de espacio a la estrella del Lyon francés. Una de las encargadas de controlar a la ofensiva haitiana es Kim Rodríguez, de extraordinario torneo en el América Femenil.

Ahora que no está Greta Espinoza, Kim es la líder de la zaga mexicana.

HAITÍ

Melchie Dumornay: La mediocampista no solo es una superestrella en el Lyon, sino que es una gran figura a nivel mundial.

Dumornay terminó en el cuarto puesto del Balón de Oro, así que México deberá tener muchísimo cuidado con ella si no quiere llevarse una sorpresa en el Premundial.

Nerilia Mondesir: La delantera juega en el Seattle Reign y fue la futbolista que apareció en la conferencia de prensa previa al duelo contra México.

Mondesir dijo que "la confianza lo es todo, confiamos las unas en las otras; es verdad que hay presión, pero en este equipo nos tenemos confianza", dijo antes de verse las caras con la Selección mexicana.

Brittany Raphino: La delantera del Inter de Milan es otra de las jugadoras que le podría causar mucho peligro al Tri en el Texas Health Mansfield Stadium.

Kethna Louis: La defensa central milita en el FC Fleury 91 de la Primera División de Francia.

Batcheba Louis: La delantera también juega en el FC Fleury 91, que actualmente es sexto lugar en la tabla general de la Liga gala.

SIN MIEDO A MÉXICO

En la conferencia previa al juego contra México, la DT sueca Pia Sundhage confesó tener ilusión de vencer al Tri:

"A todas nos ilusiona jugar bajo presión, esta es la oportunidad de calificar al Mundial y ese deseo nos une como equipo".

YA HAY 21 SELECCIONES CALIFICADAS

De momento, son 21 selecciones las calificadas al Mundial Femenil de Brasil 2027, luego de los triunfos de Jamaica, Estados Unidos y Canadá en el inicio del Premundial de la Concacaf.

Jamaica venció 3-0 a Costa Rica, Estados Unidos goleó 8-0 a El Salvador y Canadá derrotó 4-0 a Panamá.

El sorteo del Mundial será el viernes 11 de diciembre de 2026 en Río de Janeiro

El repechaje se sorteará el jueves 10 de diciembre. Su fase final se disputará entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2027, con tres cruces a partido único. Cada ganadora irá al Mundial. Concacaf tendrá dos representantes en esa fase.

El Mundial se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades brasileñas y será el primero de la rama femenil en Sudamérica.