Pedro López, entrenador de la selección mexicana femenil, aceptó el papel de favorito para su duelo ante Haití por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, encuentro en el que estará en juego el boleto al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028. Además, Blanca Félix se mostró conmovida por cumplir no solo un sueño personal, sino el de millones de niñas en el país.

“Todo el mundo quiere que México esté en la próxima Copa del Mundo”, declaró el estratega en la conferencia de prensa previa al juego. Asimismo, invitó a la afición mexicana en Estados Unidos a respaldar al equipo: “Quiero animar a los mexicanos y mexicanas que están en Texas a que mañana tengan la oportunidad de vivir algo especial con esta selección, con este país, y que si quedan boletos libres, que sean de mexicanos”, añadió.

El técnico externó que, tras cuatro años de proceso, hoy se siente tranquilo y con la certeza de que el resultado saldrá a favor de las dirigidas de verde. “Ese tiempo que hemos tenido nos ha hecho vivir este proceso, o estos últimos días, con tranquilidad, porque sentimos que lo que podemos hacer, lo estamos haciendo. Ese trabajo nos da confianza”, indicó.

Tener una liga femenil te acerca al Mundial

Del mismo modo, el estratega señaló que el hecho de que México desarrollara una liga femenil que lleva nueve años disputándose impulsó el crecimiento de la selección, y que ahora es el momento ideal para demostrarlo.

“Apostaron en México por crear una liga y eso es muy bonito, no solamente por el alto rendimiento, porque eso tiene que tener un proceso; como se está viendo, la liga cada año es más competitiva y entonces las jugadoras cada año están en contextos más exigentes que les acercan a este tipo de partidos internacionales”.

Aun así, no menospreció a Haití por no contar con una liga local. Incluso expresó respeto por el país caribeño, que tiene seleccionadas en la élite del futbol mundial y hoy representa un rival a la altura y complicado de vencer. “Ha habido países como Haití que han desarrollado a sus jugadoras en Francia, en otras ligas, o Colombia, o Brasil; tiene muchas jugadoras en otros países”, añadió.

Un Mundial, el sueño que muchas mujeres no pudieron vivir

En el mismo evento con los medios estuvo presente Blanca Félix, portera del combinado y una de las referentes del equipo. Se dijo agradecida de tener la oportunidad de estar a las puertas de la historia y regresar a México a una Copa Mundial femenil después de más de una década, luego de que Canadá 2015 fuera su última justa.

“Hoy estamos aquí, y que no es nada más cumpliendo mi sueño, sino cumpliendo el sueño de muchas niñas, incluso muchas mujeres ya adultas que no pudieron vivir lo que nosotras estamos viviendo. Es el sueño de mi abuelita también, que fue quien me impulsó y si hay alguien que ha confiado más en mí es ella, y que aún sin haber liga”.

¿Cuándo juega México contra Haití por el boleto al Mundial?

El duelo entre México y Haití por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 se celebrará este sábado a las 15:30 horas.

Si gana, México avanzará a semifinales y asegurará su pase directo al Mundial de 2027, además de mantenerse en pelea por uno de los cupos a los Juegos Olímpicos de 2028, donde las tres mejores selecciones del torneo, sin contar a Estados Unidos como anfitrión, obtienen su clasificación. En caso de caer, el Tricolor quedará sin opciones olímpicas, pero aún conservará una vía de repechaje para buscar su lugar en la Copa del Mundo.