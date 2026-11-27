La Selección Mexicana Femenil afrontará este sábado uno de sus partidos más importantes de la historia, cuando enfrente a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, con la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El equipo dirigido por Pedro López está a una victoria de regresar a un Mundial, torneo que no disputa desde Canadá 2015, luego de fracasar en sus intentos de clasificación a Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

El encuentro representa además una revancha para el conjunto mexicano, pues Haití fue uno de los responsables de su eliminación en el Premundial de 2022, cuando las caribeñas derrotaron 3-0 al Tricolor en Monterrey.

¿A qué hora y dónde ver el México vs. Haití Femenil?

El encuentro se podrá seguir en México a través de ESPN y Disney+ Premium, sin transmisión por televisión abierta.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas.

Televisión: ESPN.

Streaming: Disney+ Premium.

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil 2027?

El Campeonato Concacaf W reúne a ocho selecciones en un formato de eliminación directa, en el que las cuatro ganadoras de los cuartos de final obtendrán automáticamente su boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

De esta manera, México necesita vencer a Haití, ya sea en tiempo reglamentario, tiempos extra o penales, para asegurar su clasificación sin depender de ningún otro resultado.

En caso de perder, el Tricolor todavía tendrá una oportunidad de llegar al Mundial, aunque por un camino más complicado: deberá vencer el 2 de diciembre al perdedor del encuentro entre Canadá y Panamá para acceder al repechaje intercontinental de la FIFA.

¿Qué necesita La Femenil para llegar a Brasil 2027? 👀🇲🇽



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¿Qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028?

El encuentro ante Haití también es crucial para las aspiraciones olímpicas del futbol femenil mexicano, que no participa en unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004.

El Campeonato Concacaf W otorga tres boletos a Los Ángeles 2028, destinados a las dos selecciones finalistas y a la que termine en tercer lugar.

Sin embargo, debido a que Estados Unidos ya tiene garantizada su participación olímpica como anfitrión, si el conjunto estadounidense termina entre los tres primeros lugares, el boleto se extenderá hasta la selección que finalice en cuarta posición.

Esto significa que, si México y Estados Unidos ganan sus respectivos partidos de cuartos de final, el Tricolor asegurará su clasificación tanto al Mundial de Brasil 2027 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A diferencia de la clasificación mundialista, una derrota ante Haití dejaría definitivamente a México fuera de los próximos Juegos Olímpicos.

¿Cómo llegan México y Haití al Premundial?

México avanzó al Campeonato Concacaf W tras ganar sus cuatro partidos de la fase clasificatoria, en los que anotó 36 goles y no recibió ninguno.

Por su parte, Haití también terminó invicto en su grupo, con tres victorias y un empate, y busca clasificarse a su segundo Mundial consecutivo después de debutar en la edición de 2023.

El conjunto caribeño cuenta entre sus principales figuras con Melchie Dumornay, dos veces ganadora del premio a la mejor futbolista de la Concacaf.