México vs. Islandia: fecha, horario y dónde ver el amistoso del Tri
La Selección Mexicana de Futbol sostendrá su tercer partido amistoso de preparación en lo que va del año, con miras al Mundial 2026 y en esta ocasión el Tricolor se medirá a Islandia en La Corregidora de Querétaro.
Para este partido, Javier Aguirre cuenta únicamente con jugadores de la Liga MX, como sucedió en los encuentros de enero ante Panamá y Bolivia, donde el Tricolor ganó los dos encuentros por 1-0.
Para el ‘Vasco’, este tercer encuentro redondea el análisis de elementos locales para tomar en cuenta qué jugadores pueden ganarse un lugar para el Mundial, sabiendo que algunos de ellos como los porteros Luis Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel, los mediocampistas Erik Lira, Marcel Ruiz y Roberto Alvarado, o el lateral Jesús Gallardo, entre otros, tienen su lugar asegurado para la justa mundialista.
Asimismo, Islandia representa un sinodal importante, pues el Tri aún espera un rival europeo en la Copa del Mundo, que llegará por repechaje y una de las selecciones que se perfila es Dinamarca, por lo que el cuadro nórdico servirá como buen sparring para México.
Canales de transmisión del México vs. Islandia
El juego de la Selección Mexicana ante Islandia podrán verse en televisión abierta, tanto en Televisa como en TV Azteca, además de televisión de paga como lo es TUDN y en la aplicación VIX.
México vs. Islandia: Fecha, horario y dónde ver
- Fecha: 25 de Febrero
- Hora: 20:00
- Canales de transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, VIX