México vs. Islandia: fecha, horario y dónde ver el amistoso del Tri

Un llamado que se responde con el corazón 🙌.



Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro. 🗒️



🔗 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi