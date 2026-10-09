México vs Jamaica: Últimas pruebas para el Tri Femenil antes del 'Día D'

La Selección Femenil de México se enfrentará este viernes 9 de octubre a Jamaica en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, en su penúltimo ensayo antes del vital encuentro contra Haití el 28 de noviembre en Dallas, donde mexicanas y haitianas disputarán el boleto al Mundial de Brasil 2027.

La Selección que gane ese juego, tendrá de forma automática su ticket a la Copa del Mundo del próximo año.

Aunque antes de esa histórica cita, la Selección que dirige el español Pedro López quiere aprovechar la Fecha FIFA de octubre con dos últimos ensayos ante Jamaica, rival con similitudes a Haití.

México se enfrentará a las jamaicanas hoy a las 19 horas en casa de las Centellas del Necaxa, donde los boletos están agotados.

También se enfrentarán el martes 13 a las 19 horas en Querétaro.

Pedro López y la futbolista Lizbeth Ovalle reconocieron que el duelo ante Haití los tienen con muchas ansias, pues ya quieren que llegue ese 28 de noviembre.

"Estamos muy emocionadas, muy nerviosas porque ya queremos que inicie ese torneo. Sabemos lo que significa el Premundial para nosotras. Tenemos las emociones a tope y debemos ir frenando poco a poco esas emociones dentro del vestidor. Estamos listas y preparadas", explicó Lizbeth Ovalle.

"Yo les comentaba a las futbolistas que a mí me gustaría jugar ya ese Premundial, llevamos mucho tiempo esperándolo. Siento que estamos preparadas, estamos emocionadas porque llegue ese momento y poderlo vivir".

CONVOCADAS

Porteras

Esthefanny Barreras

Celeste Espino

Blanca Félix

Defensas

Kimberly Rodríguez

Nicolette Hernández

Aaliyah Farmer

Kenti Robles

Reyna Reyes

Ana Mendoza

Jana Gutiérrez

Alexandra Godínez

Medias

Rebeca Bernal

Nancy Antonio

Karla Nieto

Maricarmen Reyes

Alice Soto

Alexia Delgado

Delanteras

Scarlett Camberos

Jacqueline Ovalle

Charlyn Corral

Jasmine Casarez

Montserrat Saldívar

Kiana Palacios

Diana Ordóñez