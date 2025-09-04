SI Mexico

México vs. Japón: fecha, horario y dónde ver el juego amistoso de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Futbol mantiene su preparación de cara a la Copa del Mundo y lo hace con un partido amistoso ante Japón en Oakland.

La dupla Raúl Jiménez y Santiago Gimenez está de vuelta con la Selección Mexicana para enfrentar a Japón.
La dupla Raúl Jiménez y Santiago Gimenez está de vuelta con la Selección Mexicana para enfrentar a Japón. / Kevork Djansezian/Getty Images

La Selección Mexicana de Futbol sigue su preparación rumbo al Mundial del 2026 y lo hace con dos partidos en esta Fecha FIFA de septiembre. El cuadro dirigido por Javier Aguirre se medirá ante dos equipos asiáticos de peso y primero lo hace este próximo sábado 6 de septiembre ante su similar de Japón

Después de México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones del Mundial, Japón fue el primer equipo en clasificarse a la Copa del Mundo, por lo que el encuentro le viene bien a  los nipones, que tendrá un tiempo significativo para prepararse de cara a la justa veraniega del 2026.  

Por su parte, Javier Aguirre se mantiene en la observación de jugadores y para este encuentro destaca el regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien ha tenido un buen desempeño en la MLS con el San Diego FC.

México vs. Japón: fecha y hora del partido amistoso

El partido amistoso de la Selección Mexicana ante Japón se jugará este sábado 6 de septiembre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Oakland-Alameda County Coliseum.

  • Fecha: Sábado 6 de septiembre
  • Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Lugar: Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, California

Dónde ver el México vs. Japón

El juego entre mexicanos y japoneses podrá verse por televisión abierta, por Canal 5 y Canal 7, además de televisión de paga (TUDN) y de las diversas plataformas como VIX Premium.

  • TV abierta: Canal 5 y Canal 7
  • TV de paga: TUDN
  • Streaming: ViX Premium
