México vs. Japón: fecha, horario y dónde ver el juego amistoso de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana de Futbol sigue su preparación rumbo al Mundial del 2026 y lo hace con dos partidos en esta Fecha FIFA de septiembre. El cuadro dirigido por Javier Aguirre se medirá ante dos equipos asiáticos de peso y primero lo hace este próximo sábado 6 de septiembre ante su similar de Japón.
Después de México, Estados Unidos y Canadá, los tres anfitriones del Mundial, Japón fue el primer equipo en clasificarse a la Copa del Mundo, por lo que el encuentro le viene bien a los nipones, que tendrá un tiempo significativo para prepararse de cara a la justa veraniega del 2026.
Te puede interesar: Hirving Lozano regresa a la Selección Mexicana
Por su parte, Javier Aguirre se mantiene en la observación de jugadores y para este encuentro destaca el regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien ha tenido un buen desempeño en la MLS con el San Diego FC.
México vs. Japón: fecha y hora del partido amistoso
El partido amistoso de la Selección Mexicana ante Japón se jugará este sábado 6 de septiembre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Oakland-Alameda County Coliseum.
- Fecha: Sábado 6 de septiembre
- Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Lugar: Oakland-Alameda County Coliseum, Oakland, California
Dónde ver el México vs. Japón
El juego entre mexicanos y japoneses podrá verse por televisión abierta, por Canal 5 y Canal 7, además de televisión de paga (TUDN) y de las diversas plataformas como VIX Premium.
- TV abierta: Canal 5 y Canal 7
- TV de paga: TUDN
- Streaming: ViX Premium