México vs. Sudáfrica: se repite la historia en el partido inaugural del Mundial 2026
Sudáfrica será el primer rival de México en el Mundial del 2026. El próximo 11 de junio el Estadio Ciudad de México — Estadio Azteca––albergará el partido de inauguración.
La historia se repite después de la Copa del Mundo de 2010, cuando ambas selecciones disputaron el encuentro inaugural de aquella edición, que terminó en un empate 1-1.
Sudáfrica regresa a una Copa del Mundo por primera vez después de 2010 cuando fue anfritriona. El país africano no superó la Fase de Grupos, perdió 3-0 en el segundo partido con Uruguay y se despidieron con una victoria 2-1 a Francia.
Historia:
México y Sudáfrica se han enfrentado en una sola ocasión durante un Mundial y se remonta al partido de inauguración del 11 de junio del Mundial Sudáfrica 2010. El primer gol del encuentro fue anotado por Siphiwe Tshabalala al minuto 55, y el entonces defensa mexicano Rafa Márquez empató al 79 tras controlar un balón dentro del área. Javier Aguirre ––al igual que ahora–– era director técnico de aquella Selección Mexicana.
La figura: Lyle Foster
Lyle Foster es un futbolista sudafricano que juega como delantero en el Burnley FC de la Premier League. Inició su carrera profesional en el Orlando Pirates, donde su proyección lo llevó a ser incluido por The Guardian entre los 60 jóvenes más prometedores del mundo. Su crecimiento en Bélgica lo catapultó finalmente al Burnley, con quien tiene contrato de cuatro años y medio.
Sudáfrica en Mundiales:
- Mejor actuación: fFase de grupos (1998, 2002, 2010)
- Última participación: 2010 (Fase de grupos)
- Primera participación: 1998 (Fase de grupos)
- Participaciones en la Copa Mundial: 4 (1998, 2002, 2010, 2026)