México vuelve al futbol en los Juegos Olímpicos tras ocho años de ausencia; así su historial
Con la victoria de la Selección Mexicana ante Canadá en las semifinales del torneo Concacaf sub 20 se consiguió el boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que marca el regreso de la delegación al futbol después de perderse París 2024, con la mira puesta en obtener una presea más en una disciplina que le brindó alegrías al país en participaciones recientes.
Después de aquel bronce en Tokio 2020, México no pudo defender su presea al no conseguir la clasificación para París, pero ocho años después volverá a la competencia en la que ya logró colgarse un oro hace más de una década.
Te puede interesar: México Sub-20 vence a Canadá y consigue boleto a Los Ángeles 2028
Esta será la 13ava ocasión en la que la Selección Mexicana participe en unos Juegos Olímpicos, remontándonos hasta 1928 como su primera aparición, cumpliendo en Los Ángeles 2028 cien años de la primera vez que formó parte de la disciplina.
A pesar de la popularidad del deporte en el país, únicamente en dos ocasiones se subió al podio, Londres 2012 y Tokio 2020, pero se espera que con esta generación de jugadores encabezados por Santi Sandoval y Hugo Camberos, los cuales también obtuvieron ya su pase a la Copa del Mundo Sub 20 del 2027, se regrese al medallero dentro de la disciplina.
Las mejores participaciones fuera del podio
En dos ocasiones México se quedó a nada de subirse al podio de los Juegos Olímpicos, en 1968 y 1972; la primera de ellas se dio en México 68, cuando la selección quedó en cuarto lugar, perdiendo el encuentro por el bronce ante Japón.
Mostrando regularidad, cuatro años después se presentaron de nueva cuenta a las puertas del podio, quedando en aquella ocasión en quinto lugar de la competencia, avanzando a la segunda fase, pero quedando último lugar de su grupo.
En Atlanta 1996 quedó un poco más atrás, firmando la séptima posición después de ser eliminados en los cuartos de final por Nigeria, que a la postre se estaría quedando con la medalla de oro.
Fuera de esas tres ocasiones, el futbol ha sido una disciplina complicada para la delegación mexicana, que hasta en siete ocasiones no pudo pasar de la primera ronda: Ámsterdam 1928, Londres 1948, Tokio 1964, Montreal 1976, Barcelona 1992, Atenas 2004 y Río 2016. La más reciente siendo en Brasil, y tal vez la más sorprendente de todas, pues se venía de ganar la medalla de oro cuatro años antes.
Las dos medallas mexicanas
Después de Atlanta 96, México sumó tres ediciones para el olvido, sin asistir a Sídney 2000 y Beijing 2008, además de ser eliminado en la primera ronda para Atenas 2004. Tras ocho años de ausencia llegó Londres 2012, la mejor participación en la historia de la Selección Mexicana en el futbol.
El equipo mexicano comandado por Luis Fernando Tena que venía de conquistar los Juegos Panamericanos en 2011 y el Torneo Maurice Revello en 2012 culminó su proyecto en Londres, venciendo a Brasil en la gran final para quedarse con el primer lugar en la disciplina. Aquella presea dorada es parte de las 13 medallas de oro con las que cuenta la delegación mexicana en toda la historia de los Juegos Olímpicos.
Las ilusiones de volver a subir al podio cuatro años después en Río duraron poco, pues la selección no pudo avanzar de fase de grupos. Las esperanzas se pusieron de nueva cuenta en el equipo mexicano que viajó a Tokio 2020 de la mano de Jaime Lozano, que lograron superar las expectativas y se terminaron por quedar con la medalla de bronce.
México llegó a las semifinales del torneo, en donde perdió en penales ante el Brasil de André Jardine, que posteriormente ganaría el certamen. La delegación mexicana ganó el juego por el bronce ante el local Japón para obtener la segunda medalla olímpica en la historia de la disciplina.
Esa fue la última vez que la selección nacional se presentó en unos Juegos Olímpicos, pero después de ocho años de ausencia regresará para LA 2028, con la intención de reconquistar el podio en el que ha estado presente en dos de las últimas cuatro ocasiones.