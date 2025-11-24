México y sus rivales históricos: lo que podría definir su Mundial 2026
Cuando México vuelva a escuchar el silbatazo inaugural de un Mundial en casa, no solo cargará con la presión de su gente: llevará a cuestas toda una vida de Copas del Mundo, un recorrido que comenzó en Uruguay 1930 y que hoy suma 17 participaciones, 60 partidos, 17 triunfos, 15 empates y 28 derrotas.
Tras décadas de intentos, goles, tropiezos y resurrecciones, su mayor cumbre es la misma desde hace casi 40 años: los cuartos de final alcanzados en 1970 y 1986, justamente las dos ediciones disputadas en territorio mexicano.
La memoria mundialista también trae consigo rostros ya familiares. En fase de grupos, México se ha cruzado con Brasil cuatro veces; con Francia y Bélgica en tres. Y otras dos ocasiones con Alemania (o Alemania Federal), Suecia, Uruguay, Italia, Corea del Sur, Croacia y Argentina.
Como anfitrión del Mundial 2026, México partirá en el Bombo 1, un privilegio que reduce la posibilidad de quedar emparejado con las potencias más grandes, pero que, al mismo tiempo, anuncia un Bombo 2 y 3 mucho más peligrosos de lo habitual. Con el torneo expandido a 48 selecciones y un ranking FIFA reñido, los posibles rivales de la Selección Mexicana ofrecen una mezcla de tradición mundialista, generaciones doradas y algunos equipos emergentes que ya han demostrado capacidad para sorprender.
En 2026, México vivirá algo distinto como anfitrión, lejos de varios de sus viejos verdugos. Un privilegio, sí, pero que empuja —paradójicamente— a enfrentar rivales más fuertes en los bombos medios. La ruta no se despeja: solo se transforma.
Bombo 1: México y las potencias que también encabezan el Mundial
Aunque México no enfrentará a ninguno de estos equipos en fase de grupos, vale recordar quiénes conforman el bombo de los cabezas de serie, tanto anfitriones como gigantes del ranking FIFA.
México (15); Canadá (27); Estados Unidos (14); España (1); Argentina (2); Francia (3); Inglaterra (4); Portugal (5); Países Bajos (6); Brasil (7); Bélgica (8); Alemania (9)
Europa domina el listado, acompañada por los tres anfitriones y dos pesos pesados sudamericanos. Un bombo que explica por qué los siguientes parecen tan temibles: este es el techo del torneo, y muchos equipos de nivel élite quedaron fuera de él.
Bombo 2: El verdadero “grupo de la muerte” para México
El Bombo 2 es, en la práctica, donde se encuentran los rivales más temidos para México. Varias selecciones tienen historial profundo en Mundiales o llegan en gran forma.
Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26)
Croacia (10)
- Historial: Finalista en 2018; semifinalista en 1998 y 2022.
- Peligro para México: Experiencia, temple y un estilo que ha eliminado a potencias. Un equipo acostumbrado a sobrevivir duelos cerrados.
- Ya se enfrentó al equipo balcánico en 2002 y 2014 con dos victorias para el Tri.
Marruecos (11)
- Historial: Semifinalista en 2022, la mejor actuación africana de la historia.
- Peligro: Orden defensivo, jugadores en la élite europea y gran físico.
Colombia (13)
- Historial: Cuartos de final en 2014.
- Peligro: Momento ascendente bajo nuevas generaciones, intensidad y buen trato de balón.
Uruguay (16)
- Historial: Campeón del mundo en 1930 y 1950; cuartos en 2010 y 2018.
- Peligro: ADN competitivo. Aunque está en renovación, cuenta con talento joven explosivo.
- Ya se enfrentó al equipo mexicano en 1966 se empató y 2010, Uruguay ganó por la mínima.
Suiza (17)
- Historial: Habitual animador mundialista; octavos en 2014, 2018 y 2022.
- Peligro: Equipo ordenado y difícil de descifrar.
Japón (18)
- Historial: Octavos en cuatro de los últimos seis Mundiales; eliminó a Alemania y España en fase de grupos 2022.
- Peligro: Una de las selecciones con crecimiento más sostenido del mundo.
Senegal (19)
- Historial: Cuartos en 2002; octavos en 2022.
- Peligro: Física abrumadora y una generación consolidada.
Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26)
- Corea llega con regularidad a octavos. Enfrentó al Tri en 2018, perdió 1-2, y en Francia 1998, ahí también cayó por 1-3.
- Ecuador vive un ciclo sólido y competitivo.
- Australia suele incomodar con disciplina táctica.
- Irán fue rival de México en 2006, el marcador favoreció al Tri por 3-1.
El peor escenario para México podría incluir a Croacia, Japón o Uruguay; el más manejable podría ser Austria o Irán, aunque ninguno es sencillo.
Bombo 3: Trampas silenciosas y equipos impredecibles
Aquí aparecen selecciones sin tradición de élite, pero con capacidad real de complicar a cualquiera, incluido México.
Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (50), Qatar (51), Arabia Saudita (60), Sudáfrica (61)
Noruega (29)
- Historial: Clasificaron por última vez en 1998; octavos ese año.
- Peligro: Erling Haaland y Martin Ødegaard, suficiente para explicar el miedo que genera.
- Enfrentó al Tri en 1994, ganó 1-0.
Panamá (30)
- Historial: Mundial 2018.
- No puede enfrentar a México por competir en la Concacaf.
Egipto (34), Argelia (35), Túnez (40), Costa de Marfil (42)
- Egipto y Argelia han sido protagonistas en África.
- Costa de Marfil ha tenido generaciones doradas y llega en auge.
- Peligro: Físico y calidad individual, especialmente en ataque.
Escocia (36)
- Historial: Regresa por primera vez desde 1998.
- Peligro: Equipo rocoso, motivado y con varios jugadores de Premier League.
Paraguay (39)
- Historial: Cuartos en 2010.
- Peligro: Fútbol intenso y ordenado; conoce al estilo mexicano.
Qatar (51), Arabia Saudita (60), Sudáfrica (61), Uzbekistán (50)
- Arabia ya sorprendió a Argentina en 2022. Y enfrentó a México, perdió 1-2 ante el Tri.
- Sudráfrica también enfrentó a México en el debuto de 2010, empate 1 fue el marcador.
- Uzbekistan podría ser la selección revelación, al debutar con una generación competitiva.
BOMBO 4: La incógnita y el riesgo de los debutantes
En este bombo predominan selecciones con poca historia o ranking bajo, pero que podrían convertirse en obstáculos si México no impone condiciones.
Debutantes y regresos
Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1, Repechaje Intercontinental 2
- Jordania (66), Cabo Verde (68), Curazao (82): Entusiasmo y pocos referentes históricos, pero tendencia creciente.
- Haití (84): No participa desde 1974.
- Ghana (72): Historial fuerte en 2006 y 2010 (cuartos).
- Nueva Zelanda (86): Muchas veces defensiva y muy ordenada.
Repechajes
- Los cuatro boletos europeos y dos intercontinentales podrían añadir presión, ya que podrían integrar a selecciones de buen nivel (como algún europeo sólido que llegue tarde).
- Aquí México debe sumar puntos obligatorios, pero hay trampas: Ghana y alguna escuadra europea del repechaje pueden cambiar de inmediato la dificultad del grupo.
¿Qué le conviene y qué debe evitar México?
- Rival “ideal” de Bombo 2: Irán, Austria, Australia.
- Rival “incierto” que podría incomodar: Japón, Ecuador, Senegal.
- Rival “temido”: Croacia, Uruguay, Marruecos.
- Del Bombo 3, los rivales más peligrosos: Noruega (por Haaland), Escocia, Egipto, Costa de Marfil.
- Del Bombo 4: Ghana y cualquier europeo que llegue por repechaje.
México, por confederación
Europa: retos constantes
Europa ha sido históricamente la confederación más desafiante para México. Selecciones como Alemania, Francia, Italia y Bélgica han marcado la pauta en encuentros difíciles, con un balance de 8 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Aunque México ha logrado victorias memorables, como el triunfo sobre Alemania en Rusia 2018, la mayoría de los duelos europeos han representado pruebas duras, especialmente contra equipos históricos de alto nivel.
Sudamérica: la prueba de fuego
Frente a Sudamérica, México ha sufrido el rigor de las potencias futbolísticas. Brasil, Argentina y Uruguay han sido rivales difíciles de vencer, con un balance de solo 3 victorias, 2 empates y 13 derrotas. Los encuentros contra estas selecciones suelen ser exigentes, reflejando la calidad técnica y táctica de los sudamericanos, aunque México ha podido celebrar algunas victorias importantes, como ante Ecuador y Paraguay en mundiales recientes.
CONCACAF: vecindad favorable
Dentro de su propia confederación, México ha mostrado solidez. Con 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas frente a rivales como Estados Unidos y El Salvador, el Tri ha demostrado capacidad competitiva y experiencia que muchas veces ha sido clave para avanzar a las fases eliminatorias.
Asia y África: resultados positivos
México también ha tenido éxito ante selecciones asiáticas y africanas. Frente a Corea del Sur, Irak e Irán, el Tri ha logrado 2 victorias y 1 derrota, mientras que ante rivales africanos como Camerún, Nigeria y Sudáfrica, ha cosechado 3 empates y una victoria, muestra buen desempeño y adaptabilidad ante estilos de juego variados.
Oceanía: aún sin enfrentamientos
Hasta la fecha, México no ha enfrentado a selecciones de Oceanía en la Copa del Mundo, dejando abierta la posibilidad de nuevos desafíos en el futuro.
México y sus posibilidades
Ser cabeza de serie ayuda, pero no garantiza nada. México podría encontrarse con un grupo accesible o con un grupo de la muerte disfrazado, especialmente si le tocan un gigante del Bombo 2 y un equipo físico de Bombo 3. El Mundial en casa promete un reto mayor de lo que indican los números y la historia mundialista de varios posibles rivales deja claro que la Selección Mexicana tendrá que mostrar su mejor versión desde el primer partido.
A lo largo de su historia mundialista, México ha mostrado un carácter resiliente frente a distintos rivales. Mientras que los equipos europeos y sudamericanos han representado los mayores retos, los encuentros frente a rivales de su propia región y de otros continentes han dejado un registro más favorable. La historia del Tri en los mundiales es, sin duda, una narrativa de esfuerzo, aprendizaje y pasión, con victorias memorables y derrotas que han servido como lecciones para futuras generaciones.