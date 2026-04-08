Miami y el Mundial: sin ambiente que anticipe a figuras como Cristiano o Vinicius
Faltan 63 días para que Miami sea sede de siete partidos del Mundial, en los que recibirá a figuras como Cristiano Ronaldo, Vinicius o James, pero en sus calles, hoy, no hay rastro de que eso esté por ocurrir.
A diferencia de Ciudad de México, donde la Copa del Mundo aparece desde que bajas del avión (con señales como un Trionda gigante a las afueras de la Terminal 2), en Miami hay que entrar a un supermercado, frente al Hard Rock Stadium (sede del torneo), a unos 30 minutos del aeropuerto, para encontrar el primer indicio: banderas colgadas del techo que anuncian a los países que disputarán la fase de grupos.
Miami tendrá tres puntos estratégicos durante el certamen: el estadio con capacidad para 65 mil personas, casa de los Dolphins de la NFL; Bayfront Park, sede del Fan Fest, y Miami Beach, que recibirá ‘watch parties’.
En ninguno de estos puntos hay, por ahora, algún anuncio o símbolo que anticipe que a partir del 15 de junio albergarán partidos del Mundial 2026, que Estados Unidos organiza junto a México y Canadá.
Con todo y que recibirá a selecciones candidatas a levantar la copa (Uruguay, Brasil, Colombia o Portugal), incluida la presencia de figuras como Vinicius, James o Cristiano Ronaldo; el partido entre Colombia y Portugal (27 de junio) es, incluso, uno de los más demandados de toda la fase de grupos.
En el Hard Rock Stadium, la atención está puesta en el Gran Premio de Fórmula 1 del 3 de mayo. El inmueble permanece cerrado por el montaje del circuito que lo rodea, aunque el estadio ya cumple con los requisitos para el Mundial, incluido el césped Tifway 419 Bermudagrass, instalado tras una renovación de un costo superior a los 500 millones de dólares entre 2015 y 2017.
Tampoco en Bayfront Park hay señales de la Copa del Mundo. En el corazón de Downtown, el parque (uno de los espacios públicos más antiguos de la ciudad), aún desmonta las estructuras del Ultra Music Festival, celebrado el fin de semana pasado.
Mientras Miami Beach sigue en su ritmo habitual: sombrillas, turistas y locales enfocados en un día frente al mar, nada en el paisaje anticipa que en menos de dos meses llegarán figuras del tamaño de Cristiano Ronaldo o Vinicius.
Incluso entre los guardias en Bayfront Park y Miami Beach hay desconocimiento: algunos ignoran que en menos de tres meses esos espacios serán puntos centrales del Mundial más grande de la historia.
Ese contraste resulta más llamativo en una ciudad donde más del 70% de la población es de origen hispano, una comunidad históricamente vinculada al futbol.
Conductores latinos de Uber coinciden en que para buena parte de la población estadounidense el torneo aún no genera expectación, mientras que en otras sedes, el Mundial empieza mucho antes del primer silbatazo: en aeropuertos, avenidas y espacios públicos. En Miami, por ahora, no ha comenzado.
El contraste no está en la infraestructura (lista desde hace años), sino en la falta de apropiación de un evento que, en teoría, debería transformar la ciudad semanas antes de que empiece.
Partidos en Miami en el Mundial 2026
- 15 de junio de 2026
Uruguay vs Arabia Saudí
- 21 de junio de 2026
Uruguay vs Cabo Verde
- 24 de junio de 2026
Brasil vs Esocia
- 27 de junio de 2026
Colombia vs Portugal
- Dieciseisavos de final (rivales por confirmar)
- Cuartos de final (rivales por confirmar)
- Partido por el tercer lugar (rivales por confirmar)