Miles de aficionados dan el último adiós al legendario Franco Baresi
Miles de personas, entre ellas grandes personalidades del futbol italiano, asistieron este martes al funeral del legendario excapitán del AC Milan, Franco Baresi, fallecido el viernes a los 66 años.
Sus antiguos compañeros Paolo Maldini, Roberto Baggio y Alessandro Costacurta figuraban entre las numerosas estrellas del futbol y representantes del AC Milan presentes para rendir un último homenaje al exdefensor, cuyo funeral se celebró en la basílica de San Ambrosio de Milán.
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También acudieron los jugadores de la actual plantilla, entre ellos el mexicano Santiago Gimenez y el estadounidense Christian Pulisic.
En la explanada de esta y a su alrededor, una multitud de aficionados vestidos de rojo y negro alzó banderas y camisetas con el número 6 de Baresi. También bufandas con los colores del club e incluso una pancarta en la que se podía leer "Ciao capitano" ("Adiós, capitán").
"Su pertenencia a la familia del AC Milan y al futbol en general es la razón por la que todo el mundo lo quería", dijo el ministro italiano de Deportes, Andrea Abodi, según los medios italianos.
El Real Madrid y la FIFA fueron dos de las instituciones que enviaron un ramo de flores en memoria del excentral, quien durante su brillante carrera únicamente defendió, a nivel de clubes, los colores del Rossoneri.
Campeón del mundo con Italia en 1982 y finalista en el Mundial de 1994, Baresi llevó el brazalete de capitán del AC Milan en las décadas de 1980 y 1990, periodo en el que el equipo conquistó tres Copas de Europa y seis títulos de campeón de Italia.
El club rossonero no precisó la causa de su muerte. Se había sometido a una intervención quirúrgica en agosto de 2025 para que le extirparan un nódulo pulmonar. AFP