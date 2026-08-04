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Miles de aficionados dan el último adiós al legendario Franco Baresi

Aficionados y estrellas del futbol acudieron a despedir al excapitán del AC Milan, quien falleció el pasado viernes, debido a complicaciones pulmonares derivadas de una larga enfermedad oncológica.

Redacción SI México

Franco Baresi fue despedido por aficionados y figuras del futbol mundial.
Franco Baresi fue despedido por aficionados y figuras del futbol mundial. / Marco Tacca/Getty Images

Miles de personas, entre ellas grandes personalidades del futbol italiano, asistieron este martes al funeral del legendario excapitán del AC Milan, Franco Baresi, fallecido el viernes a los 66 años.

Sus antiguos compañeros Paolo Maldini, Roberto Baggio y Alessandro Costacurta figuraban entre las numerosas estrellas del futbol y representantes del AC Milan presentes para rendir un último homenaje al exdefensor, cuyo funeral se celebró en la basílica de San Ambrosio de Milán.

Paolo Maldini y su esposa Adriana Fossa llegan al funeral de Franco Baresi.
Paolo Maldini y su esposa Adriana Fossa llegan al funeral de Franco Baresi. / Marco Tacca/Getty Images

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También acudieron los jugadores de la actual plantilla, entre ellos el mexicano Santiago Gimenez y el estadounidense Christian Pulisic.

Christian Pulisic y Santiago Gimenez llegan al funeral de Franco Baresi.
Christian Pulisic y Santiago Gimenez llegan al funeral de Franco Baresi. / Marco Tacca/Getty Images

En la explanada de esta y a su alrededor, una multitud de aficionados vestidos de rojo y negro alzó banderas y camisetas con el número 6 de Baresi. También bufandas con los colores del club e incluso una pancarta en la que se podía leer "Ciao capitano" ("Adiós, capitán").

"Su pertenencia a la familia del AC Milan y al futbol en general es la razón por la que todo el mundo lo quería", dijo el ministro italiano de Deportes, Andrea Abodi, según los medios italianos.

El Real Madrid y la FIFA fueron dos de las instituciones que enviaron un ramo de flores en memoria del excentral, quien durante su brillante carrera únicamente defendió, a nivel de clubes, los colores del Rossoneri.

Aficionados lanzan cánticos ante el féretro de Franco Baresi.
Aficionados lanzan cánticos ante el féretro de Franco Baresi. / Marco Tacca/Getty Images

Campeón del mundo con Italia en 1982 y finalista en el Mundial de 1994, Baresi llevó el brazalete de capitán del AC Milan en las décadas de 1980 y 1990, periodo en el que el equipo conquistó tres Copas de Europa y seis títulos de campeón de Italia.

El club rossonero no precisó la causa de su muerte. Se había sometido a una intervención quirúrgica en agosto de 2025 para que le extirparan un nódulo pulmonar. AFP

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