La noche del México vs. Jamaica comenzó con un recuerdo mundialista en el Estadio Monterrey. Antes del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, se develó la placa con la que la FIFA reconoció la participación del recinto como sede de la Copa del Mundo 2026.

Las cortinas negras se abrieron para mostrar una pieza con el emblema del torneo, el nombre de Monterrey y la firma del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Al pie del mensaje dedicado a la ciudad aparece la frase "Somos Monterrey. Somos 26".

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Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; Jurgen Mainka, jefe de la oficina de la FIFA en México para el Mundial; Pedro Esquivel, directivo del Club de Futbol Monterrey; Alejandro Hütt Valenzuela, responsable de la organización de la ciudad sede, y Héctor Moreno, exdefensor del Tri.

Dos recuerdos del Mundial en el estadio

Junto a la placa se mostró el banner conmemorativo del partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo. Los invitados posaron detrás de la pieza, que lleva la leyenda "MATCH 1000" en grandes letras doradas.

Ambos reconocimientos recuperaron el paso del torneo por la ciudad. La placa dejó constancia de su condición de anfitriona, mientras que el banner recordó uno de los hitos de la competencia.

Durante sus intervenciones, Arriola vinculó la infraestructura y la pasión de la afición regiomontana con la posibilidad de recibir futuras competencias. Mainka destacó la contribución de Monterrey a la organización del Mundial, cuyo alcance fue más allá de los cuatro partidos disputados en el recinto.

Del recuerdo mundialista a la exigencia ante Jamaica

Después del homenaje, la atención se trasladó a la eliminatoria de la selección mexicana. El conjunto de Rafael Márquez llegó a Monterrey con la necesidad de remontar el 3-2 sufrido en Kingston.

En la ida, Jamaica consiguió una ventaja de tres goles antes de que Gilberto Mora y Julián Quiñones acercaran al Tri. Esa reacción mantuvo abierta la serie y puso en manos de México la posibilidad de resolverla ante su público.

Así, el estadio reunió dos momentos del futbol internacional en una misma jornada. Primero recibió el reconocimiento por su participación mundialista y después fue escenario del duelo entre México y Jamaica por un lugar en el Final Four de la Liga de Naciones.