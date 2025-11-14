Monterrey se declara listo para el banquete del balón
Monterrey ya respira Mundial. Lo siente; lo transpira y pone el mantel para el banquete que comenzará en 209 días. Mientras la cuenta regresiva le quita hojas al calendario, los eventos se multiplican. Ya se debe correr de un lado a otro de la ciudad para sentir los preparativos…
La semana fue agitada. Casi en eventos simultáneos, Monterrey se mostró lista para que ruede el balón. El martes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García inauguró el centro de voluntarios de la FIFA. El miércoles por la mañana, en el colosal estadio BBVA, se llevó a cabo la presentación de Uber Eats como patrocinador de la ciudad sede. Poco después, se anunció el juego de leyendas internacionales, que se llevará a cabo el 17 de enero de 2026 como parte de los preparativos para la gran fiesta.
Aún hay más: los juegos de repechaje mundialista, que están agendados para la última semana de marzo, coincidirán con el festival P´al Norte, el gran evento musical de la ciudad. “Hay cosas que parecen un acto de Dios. ¿Cuál es la probabilidad de que coincidan los juegos de repechaje con un evento tan grande?”, dice Bernardo Bichara, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Parque Fundidora y coordinador del Fan Fest Monterrey.
Más tarde, durante el Expansión Summit Monterrey, Francisco Rodríguez —Host City Rights & Comercial de Monterrey—, y Antonio Martínez —tesorero municipal de Monterrey—, acompañaron las palabras de Bichara y detallaron los avances y los retos para recibir a miles de visitantes y proyectar a la ciudad ante el mundo.
Francisco Rodríguez recordó que el proceso para que Monterrey se convirtiera en sede del Mundial 2026 comenzó hace años y ha sido especialmente complejo.
“Es un proceso largo, megaestructurado, bastante burocrático. Y es un ente que ha construido una marca durante más de prácticamente 100 años… exige el máximo detalle, el máximo cuidado y la máxima calidad”, dijo al explicar los requisitos técnicos y administrativos que la ciudad ha cumplido desde 2017.
Si bien reconoció “no está todo resuelto”, aseguró que Monterrey ya muestra resultados destacados frente a las otras 15 sedes donde se jugará el Mundial. "Creemos que tenemos el mejor ecosistema en ese sentido, en trabajo de comité, autoridades y así ha sido demostrado y ya han empezado a salir resultados de la sede entre las 16", dijo.
Para el municipio, el principal desafío es claro: mover y proteger a cientos de miles de personas en una ciudad cuya infraestructura vive un momento de transformación.
Antonio Martínez, tesorero municipal de Monterrey, coincidió en que un reto central de cara al Mundial es “la coordinación transversal” entre municipios, gobierno estatal y FIFA, en el que todos deben estar involucrados.
"El reto está en coordinar la movilidad, dar buena seguridad, que esté limpia la ciudad, porque toda estas condiciones de gobernabilidad entre los actores que nos toca coordinar junto con FIFA para organizar esta gran fiesta que nos toca ahora, ese gran reto es la coordinación transversal para que ciudad dé la mejor cara", dijo.
Monterrey, señaló, es el corazón de la zona metropolitana y, por lo tanto, el punto donde convergerán miles de aficionados, trabajadores, proveedores, personal operativo y turistas.
“El reto más importante es la movilidad, sin lugar a dudas… y la seguridad”, insistió.
Explicó que de cara a este reto, el municipio ya prepara carriles exclusivos, rutas de transporte gratuitas, operativos especiales de tránsito, ampliación de vigilancia y un sistema de monitoreo reforzado para atender la demanda durante los partidos y las actividades paralelas, con la meta clara de que Monterrey sea una ciudad accesible, segura y eficiente durante el evento, sin descuidar la operación cotidiana para sus habitantes.
Entre los elementos más ambiciosos que prepara Monterrey en el marco de este evento deportivo se encuentra el Fan Fest, un espacio que busca capturar el espíritu del Mundial en un formato festivo y urbano.
Para Bernardo Bichara, este proyecto es más que un complemento: es la esencia del evento. "El futbol es de la gente… nace de algo muy básico, como jugar en la calle… y estás en la ciudad más futbolera del país, que es Monterrey”, dijo.
En su visión, el mundialismo debe sentirse “en el aire”, en espacios comunes y en un ambiente que acerque a aficionados locales y visitantes.
El Fan Fest ocupará el Parque Fundidora durante 35 días, tiempo en el que se proyecta la llegada de más de 2 millones de visitantes.
Con actividades musicales, culturales y gastronómicas, este espacio aspira —en palabras de Bichara— a convertirse en “el mejor fanfest del Mundial 2026”, replicando la mezcla de fiesta, identidad y calidad de producción que caracteriza a Monterrey.
Al final, los tres coincidieron en que lo esencial es construir recuerdos y fortalecer el orgullo local, así como la unión de las familias y de Monterrey.
La ciudad se declara lista. En menos de siete meses será el centro del futbol. Su estadio, su música, su comida estarán en los ojos del Mundo. Todo, cuando empiece a rodar el balón.