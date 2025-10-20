México aporta 13 centros de entrenamiento al Mundial 2026
Aunque solo tres ciudades mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— serán sedes oficiales de partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el papel de México irá mucho más allá del terreno de juego. El país aportará a la infraestructura operativa del torneo con la habilitación de 13 centros de entrenamiento distribuidos en diferentes regiones, con lo que consolida su rol como anfitrión estratégico.
En total, la FIFA ha seleccionado 66 campamentos base de entrenamiento en América del Norte para recibir a las selecciones participantes. Estos están repartidos entre 11 ciudades sede de partidos y 38 urbes adicionales, que si bien no albergarán encuentros, han sido elegidas por su capacidad logística, infraestructura deportiva y calidad hotelera.
Un país anfitrión que vive el Mundial de punta a punta
México no solo pondrá el balón en juego en tres ciudades sede: llevará el espíritu mundialista a lo largo y ancho del país. Seis ciudades adicionales, aunque no verán partidos en sus estadios, se convertirán en puntos neurálgicos para la preparación de las selecciones. Con instalaciones deportivas de primer nivel, hoteles de clase mundial y una pasión futbolera arraigada, estas sedes están listas para entrar en acción.
El despliegue de esta infraestructura no solo responde a un reto logístico, sino que refleja el profundo compromiso de México con el fútbol. Desde el norte hasta el sur, el país se viste de fiesta y demuestra que está listo para ser un anfitrión de talla mundial, dentro y fuera de la cancha.
Centros de entrenamiento modernos, servicios de hospedaje de alto nivel y ubicaciones estratégicas consolidan a México como mucho más que una sede: como un protagonista clave del torneo más importante del planeta. Porque en 2026, el Mundial también se juega en las calles, en los entrenamientos… y en el corazón de cada aficionado mexicano.
Ciudades mexicanas sede de partidos
Guadalajara
- Entrenamiento: Academia Atlas FC, Chivas Verde Valle
- Hoteles: Grand Fiesta Americana Country Club, Westin Guadalajara
Ciudad de México
- Entrenamiento y hospedaje: Centro de Alto Rendimiento (CAR), La Nueva Casa del Futbol (Toluca)
- Hoteles: Alojamiento en CAR, DoubleTree by Hilton Toluca
Monterrey
- Entrenamiento: Centro de entrenamiento del Club Rayados
- Hotel: Westin Monterrey Valle
Ciudades sin partidos, pero con un rol clave
Aunque no serán sedes de partidos, estas ciudades reflejan el alcance nacional del torneo y la fortaleza de México como país organizador. Su participación garantiza una cobertura logística sólida y una experiencia de primer nivel para los equipos.
Cancún y Riviera Maya
- Entrenamiento: Riviera Maya Training Site, Mayakoba Training Centre
- Hoteles: Moon Palace Cancún, Fairmont Mayakoba
Pachuca
- Instalaciones: Estadio Hidalgo, Universidad del Fútbol (CF Pachuca)
- Hoteles: Fiesta Inn Gran Patio, Camino Real Pachuca
Puebla
- Instalación: Estadio Cuauhtémoc
- Hotel: Grand Fiesta Americana Puebla
Tijuana
- Entrenamiento: Centro Xoloitzcuintle
- Hotel: Tijuana Marriott Hotel
Querétaro
- Instalación: La Loma Centro Deportivo
- Hotel: Hacienda Jurica by Brisas
Torreón
- Instalación: Club Santos Laguna
- Hotel: Hotel Azul Talavera Country Club
Cifras clave del Mundial 2026:
- 66 campamentos base en total
- 38 ciudades no sede de partidos funcionarán como base de entrenamiento
- 13 campamentos estarán en México
- 3 ciudades mexicanas recibirán partidos (CDMX, Guadalajara y Monterrey)
- Al menos 6 ciudades mexicanas más aportarán infraestructura de entrenamiento
- 5 ciudades sede no contarán con campo base (Boston, Los Ángeles, Miami, Seattle y Toronto)
- Distribución geográfica en Norteamérica: 37 centros en el Este, 32 en el Centro, 16 en el Oeste
Con estas cifras y una red logística sin precedentes, el Mundial 2026 no solo será el torneo más grande de la historia en número de equipos y países anfitriones, sino también en términos de planificación, coordinación y alcance territorial. México, con su infraestructura deportiva y su experiencia organizativa, jugará un papel clave más allá del silbatazo inicial. Ahora, solo queda esperar el sorteo oficial del próximo 5 de diciembre, cuando se revelará qué selecciones vivirán la experiencia mundialista en cada una de las ciudades que serán su hogar durante la gran fiesta del futbol.